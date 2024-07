Turkse bond steunt pikante oproep fans voor EK-clash met Nederland: 'Onacceptabel'

Fanatieke Turkse voetbalsupporters willen tijdens de kwartfinale met Oranje op het EK de controversiële 'wolvengroet' brengen. In een oproep op X vragen ze iedereen op de tribune zaterdagavond mee te doen.

De 'wolvengroet' is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven en is daarom omstreden. Dinsdag vierde de Turkse verdediger Merih Demiral zijn doelpunt tegen Oostenrijk met de omstreden groet.

'Onacceptabel'

De UEFA doet nu onderzoek naar Demiral en overweegt hem te schorsen. De Turkse autoriteiten noemden het onderzoek van de Europese voetbalbond eerder "onacceptabel".

Ook de harde supporterskern van Turkije vindt het symbool toelaatbaar. De groep stelt dat de 'wolvengroet' "een nationaal symbool is van het Turk zijn". Het wordt sowieso een beladen duel, want de Turkse president Reyep Erdogan wil ook naar Duitsland komen voor de wedstrijd.

Nederland - Turkije

Nederland treft Turkije zaterdagavond om 21.00 uur in Berlijn. Turkije is de laagst gerangschikte ploeg in de kwartfinales van het EK sinds de FIFA in december 1992 het systeem van een wereldranglijst invoerde. Het elftal van bondscoach Vincenzo Montella staat momenteel op plek 42.

Record van Griekenland

Turkije neemt het 'record' over van Tsjechië, dat bij het vorige EK de nummer 40 van de wereld was en in de kwartfinales van het EK stond. Griekenland zorgde in 2004 voor een grotere stunt door het EK als nummer 35 van de wereld te winnen. De Turken kunnen voor de derde keer de halve finales van een eindtoernooi halen, na het WK van 2002 en het EK van 2008.

EK voetbal

