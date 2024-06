Ian Maatsen blikt terug op meest hectische dagen uit zijn leven: 'Ik kreeg het belletje op de boot met een watertje in mijn hand'

Ian Maatsen was na de verloren Champions Leaguefinale tegen Real Madrid direct op vakantie gegaan. Lekker liggend op een bootje werd hij gebeld door de KNVB: "Ik ging gelijk mijn spullen pakken", zei de dolblije verdediger. Zijn vriendin had weinig in te brengen tegen het vertrek: "Ze heeft vijf dagen goeie zon gepakt, ze mag niet klagen."

Ian Maatsen was met zijn vriendin op vakantie op het Griekse eiland Mykonos. Toen Frenkie de Jong geblesseerd waren, moest hij halsoverdekop naar Duitsland. "Ja, dat waren de meest hectische dagen uit mijn leven. Ik kreeg ineens het belletje en toen moest ik zo snel mogelijk vanuit Mykonos naar Wolfsburg vliegen. Ik kreeg het belletje op de boot, met een watertje in mijn hand."

Geweldige ouders

Oranje vloog vanuit Rotterdam, vlakbij waar de ouders van Maatsen wonen in Vlaardingen. Toch brachten zij de voetbalschoenen van zoonlief naar Dortmund, waar hij woont. "Dat was top, ze doen alles voor me." Schoenen ophalen en het vliegtuig in dus. Hij kwam op tijd aan om direct mee te trainen met de groep.

Dat was nogal een omschakeling, maar daar had hij weinig tijd voor nodig. Hij was wat moe, maar kon gelijk meetrainen. Wat een jongensdroom voor hem is. "Het is gek, eerst had ik teleurstelling maar nu ben ik trots en blij dat ik hier mag staan. Ik was toch een beetje verbaasd. Ik had er geen rekening mee gehouden."

Reis annuleren

Toch zijn er nog wat zaken te regelen. De vakantie werd geannuleerd en zo dus ook de vakantie van zijn vriendin. "Dat moeten we allemaal nog regelen, maar dat komt wel goed denk ik. Het is een jongensdroom om hier te zijn." ook was zijn vriendin niet boos. "Ze was niet ontevreden, ze vond het mooi voor mij. Ga genieten, maak je niet druk om mij. Ze heeft 5 dagen goeie zon gepakt, ze mag niet klagen."

