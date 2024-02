Jackie Groenen wil met Oranje Leeuwinnen naar Spelen in 'haar' Parijs: 'Als meisje droomde ik ervan'

Jackie Groenen hoopt zich volgende week met de Oranje Leeuwinnen te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer. Bij een overwinning op Spanje is het ticket vrijdag al binnen. De voetbalster speelt voor Paris Saint-Germain en dus wil ze graag aanwezig zijn op de Spelen in 'haar' Parijs.

Nederland speelt vrijdag tegen Spanje in de halve finale van de Nations League en bij een overwinning is het ticket binnen. Makkelijk zal het niet worden, want Spanje is de regerend wereldkampioen en versloeg de Oranje Leeuwinnen ook in de kwartfinales van het WK. Groenen vertelt tegen De Telegraaf dat ze hoopt op revanche.

"Ik vind dat we op het WK buiten de eerste helft echt niet voor Spanje onderdeden", zei Groenen tegen de krant. De voetbalster denkt dat Oranje ook stappen heeft gezet: "We zijn verder dan toen en dat hebben we de laatste wedstrijden bewezen. Het is superknap dat we door die poule met Engeland zijn gekomen."

Ontknoping op de tribune

Groenen zat tijdens de krankzinnige ontknoping in de groepsfase geblesseerd op de tribune. Oranje scoorde twee keer in blessuretijd en plaatste zich daardoor voor de halve finale: "Ik was helemaal van slag dat Engeland tegen Schotland de zesde goal maakte en schreeuwde vanaf de tribune dat Damaris er nog eentje moest maken. Dat deed zo ook nog, het was intens."

Feestelijke Spelen

Groenen deed met Oranje ook in 2021 mee aan de Olympische Spelen, maar dat was niet altijd een pretje. Door corona zat er niemand op de tribunes en zaten de speelsters opgesloten in hun hotelkamer. "Als meisje droomde ik van de Spelen, maar niet zoals die in Japan werden gehouden. We kregen nauwelijks iets mee van Tokio. Daarom verheug ik me zo op Parijs. Maar zover is het nog niet. We gaan er vol voor."

Als Nederland wint dan is het verzekerd van een plekje op de Olympische Spelen, want de finalisten van de Nations League plaatsen zich. Bij een nederlaag is er nog een uitweg. Dan moet het wel hopen dat Frankrijk, dat als gastland al geplaatst is, van Duitsland wint in de andere halve finale. De troostfinale tussen Nederland en Duitsland gaat dan namelijk om een ticket voor de Spelen, omdat de plek van de Fransen doorschuift.