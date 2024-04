Jasper Cillessen krijgt steun na veelbesproken wraakinterview: 'Leuk dat hij revanche komt halen'

Sander de Kramer heeft in tegenstelling tot veel fans wel genoten van het interview van Jasper Cillessen na NEC - PSV. De journalist sprak kort met de doelman nadat hij een penalty van Luuk de Jong tegenhield en is erg blij voor hem.

"Als het blijft zoals gisteren is het maar de vraag of hij niet naar het EK gaat", vertelt De Kramer na een vraag van Hélène Hendriks in De Oranjezondag over Cillessen op het EK. "Hij was echt goed hè. Ik heb nog even contact met hem gehad over de app en het bijzondere is dat hij in het buitenland wel strafschoppen heeft gepakt. Hij heeft bijvoorbeeld een penalty van Lionel Messi gestopt. Daar hoor je nooit iemand over."

'Zat in zijn hoofd'

De Kramer zag dat Cillessen het er moeilijk mee had dat hij maar geen penalty pakte. "Alleen hier in de Eredivisie ging het echt in zijn kop zitten. Toen pakte hij een keer een penalty tegen RKC Waalwijk, zijn er weer een aantal spelers te vroeg ingelopen. Toen werd hij overgenomen en ging hij er alsnog in. Nu pakt hij er wel één en dan vind ik het wel leuk dat hij zijn revanche komt halen."

'Veel om hem gelachen

In het interview met ESPN gaf Cillessen aan dat Milan van Dongen hem had uitgelachen om het houden van strafschoppen. De Kramer heeft dit ook meegekregen. "Er werd ook wel veel over hem gelachen. Als NEC een penalty tegen kreeg, dacht je eigenlijk al: 'Daar gaan we weer'. Nu pakt hij deze wel en echt op een cruciaal moment ook. Op het moment dat het 3-2 was geworden door die penalty had ik het nog maar moeten zien gebeuren."