Uitzinnig brullende Jasper Cillessen stopt penalty van Luuk de Jong bij NEC - PSV: 'Sportieve wraak'

Jasper Cillessen heeft bij NEC tegen PSV zijn club enorm geholpen. In de 81e minuut, bij de stand 3-1 (ook de einduitslag), stopte de NEC-keeper een penalty van PSV-spits Luuk de Jong. Uitzinnig vierde hij dat moment.

De Jong, die er al 22 maakte dit seizoen in de Eredivisie, mikte de bal in de hoek ter rechterzijde van Cillessen. De 34-jarige sluitpost uit Nijmegen zat er uitstekend bij. De bal bleef nog wel in het spel, maar toen de situatie ongevaarlijk was, vierde hij zijn redding uitgebreid. Andere spelers van NEC kwamen om hem heen, terwijl Cillessen het uitbrulde en zijn armen hief.

𝗝𝗮𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻 ⛔️



De keeper van @necnijmegen is uitzinnig na het stoppen van de penalty van Luuk de Jong 🙌#necpsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

Jasper Cillessen en penalty's

De 65-voudig Oranje-international heeft de reputatie dat hij er nooit staat bij strafschoppen. Dit was zijn zevende redding ooit als een tegenstander mag aanleggen vanaf elf meter, blijkt uit cijfers van Transfermarkt. In totaal kreeg hij 56 keer een penalty voor zijn kiezen. Zijn reddingspercentage is dus twaalf procent.

Lees het verslag van de wedstrijd hier: PSV is tegen NEC volledig de weg kwijt en lijdt eerste verlies in Eredivisie.

Sportieve wraak

"Dit is wel een apart dagje", zei Cillessen tegen ESPN. "De laatste telde niet. Nu wel. Nu is-ie binnen. Sportieve wraak." Daarmee verwees hij naar de wedstrijd tegen RKC in februari. Toen hield hij de pingel tegen, maar de VAR oordeelde dat de penalty ongeldig was. Hij nam het ESPN-presentator Milan van Dongen kwalijk dat hij Cillessen toen had uitgelachen. Van Dongen ontkende dat.

Ook stipte hij aan dat hij heus wel eerder strafschoppen heeft gekeerd, waaronder eentje van Lionel Messi, toen hij met Valencia tegen Barcelona speelde.

Oranje

De keeper heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet. Onlangs vertelde hij bij Omroep Gelderland dat hij beschikbaar is. "Er is contact met de KNVB. Ik weet hoe de situatie ervoor staat. Dat het niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar er zijn wel gekkere dingen gebeurd", aldus Cillessen.

