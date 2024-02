Jeremie Frimpong wil concurrentiestrijd aangaan met Denzel Dumfries: 'Een van de beste rechtsbacks ter wereld'

Jeremie Frimpong was maandagavond via FaceTime in de uitzending van Rondo. Daar kwam onder meer zijn loopbaan bij Oranje tot nu toe ter sprake. Frimpong is al enkele seizoenen in vorm bij Bayer Leverkusen en klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij het Nederlands elftal.

"Ik zal spelen zoals de coach het wil, bij Leverkusen en ook bij het Nederlands elftal, als ik daar de kans krijg. Dat wil elke voetballer, maar de selectie is erg sterk. Ik wist dat het moeilijk zou worden voor me, want Denzel Dumfries is een van de beste rechtsbacks ter wereld", vertelde Frimpong.

Frimpong in de basis bij 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞? 🦁

Kampioen met Leverkusen?

Frimpong was zaterdag belangrijk voor Leverkusen met een goal tegen Heidenheim. De Nederlander zag concurrent Bayern München een dag later punten verspelen, waardoor het gat nu acht punten is. "We hebben dit seizoen nog niet verloren, maar in het voetbal kan alles gebeuren. We moeten gefocust blijven", verzekerde Frimpong.

"We hebben veel vertrouwen in de trainer en realiseren ons dat we iets bijzonders neer kunnen zetten dit seizoen. We willen graag een prijs winnen en de speelstijl van de trainer (Xabi Alonso, red.) is daarin belangrijk", aldus de rechter wingback. "Hij heeft zelf ook onder toptrainers gespeeld en kan die ervaringen nu doorgeven."

De kampioensrace is nog niet gelopen, denkt Frimpong. "Iedereen geniet van de speelstijl, maar we moeten niet te gemakkelijk denken. Ja, we staan acht punten voor, maar dat zegt nog niks. Zeker niet met Bayern, want die worden al twaalf jaar op rij kampioen."