Jorien van den Herik (80) wil geen KNVB-voorzitter meer worden: 'Te veel werk, past nu niet'

Jorien van den Herik (80) trekt zich terug uit de race om het voorzitterschap van de voetbalbond KNVB. De voormalig voorzitter van Feyenoord concludeert dat die job toch wat intensiever is dan hij dacht.

Van den Herik zegt tegen het AD: "Ik heb de afgelopen tien dagen met heel veel mensen gesproken, en het is simpel: het is te veel werk. Formeel staan er volgens de KNVB maar twee dagen per week voor, maar als je het echt goed wilt doen, moet je het in mijn ogen zeven dagen in de week doen. Dat ben je ook verplicht in die rol, vind ik, maar dat lukt me gewoon niet."

Ajax en Feyenoord

Om mee te mogen doen aan de stemming van de KNVB, moeten kandidaten tien handtekeningen verzamelen van stemgerechtigden. Volgens Van den Herik zou dat geen probleem zijn. Hij had volgens eigen zeggen de steun van onder meer Ajax en Feyenoord.

Die support deed hem goed, maar: "Heel veel mensen hebben me bijgepraat, ik voelde veel steun, maar ik moet eerlijk zijn: of je doet het volledig en met volle aandacht, of je doet het niet. Ik heb nog allerlei zakelijke verplichtingen in onder andere Amerika. Ik vind het jammer, maar het past op dit moment niet."

Na Hans Nijland biedt ook Jeanet van der Laan zich aan als nieuwe voorzitter KNVB Hans Nijland ziet het wel zitten om de nieuwe voorzitter van de KNVB te worden. Hij werd zondag aangedragen door Supporterscollectief Nederland als tegenhanger van de door de bondsbestuur aangedragen Frank Paauw. Een dag later bood ook Jeanet van der Laan zich aan.

Stemming van de KNVB

Eigenlijk had de bond al in april willen stemmen over wie de nieuwe voorzitter wordt. Dat ging niet door, omdat standplaats Zeist vanwege de uitvoering van 'Passion of the Christ' slecht bereikbaar was. Daarom is de stemming verschoven naar mei.

Politiechef Frank Pauw leek lange tijd de enige kandidaat. Van een echte stemming was in dat geval dus geen sprake. Dat veranderde toen oud-directeur van FC Groningen Hans Nijland en politica en oud-speelster Jeanet van der Laan ook interesse toonden in de functie. Vervolgens maakte Van den Herik er een kwartet aan kandidaten van. Op 27 mei vindt de stemming plaats.