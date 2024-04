Voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik (80) wil ook bondsvoorzitter KNVB worden

Politiechef Frank Paauw leek nog niet zo lang geleden zonder enig probleem te worden benoemd tot nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB, maar inmiddels is er een ware verkiezingsstrijd losgebarsten. De benoeming van Paauw ging vorige maand niet door vanwege The Passion en inmiddels is het maar de vraag of hij wel gekozen gaat. Na Hans Nijland en Jeanet van der Laan heeft de volgende kandidaat zich volgens het AD aangemeld.

De krant meldt maandag dat Jorien van den Herik zich beschikbaar wil stellen voor de functie. De voormalig voorzitter van Feyenoord vindt zichzelf geschikt als nieuwe bondsvoorzitter: "Ik heb de bestuurlijke ervaring en het netwerk, zowel nationaal als internationaal."



De 80-jarige Van den Herik, die van 1992 tot en met 2006 voorzitter was van Feyenoord, sneert naar de manier waarop de KNVB de benoeming voor de functie wilde regelen: "Als ik eerder had geweten dat deze post beschikbaar was, had ik al wel eerder mijn vinger opgestoken. Blijkbaar moest het eerst in de achterkamertjes worden geregeld.’’

KNVB geeft gehoor aan oproep en stelt omstreden benoeming Frank Paauw tot bondsvoorzitter uit De mogelijke benoeming van Frank Paauw tot bondsvoorzitter van de KNVB is uitgesteld. De politiechef zou op 28 maart tijdens een buitengewone bondsvergadering benoemd worden, maar dat gaat niet door. De afgelopen weken was er vanuit supportersgroepen veel weerstand tegen zijn komst bij de voetbalbond en het duurt nu nog twee maanden langer voordat duidelijk wordt of hij wel de bondsvoorzitter wordt van de KNVB.

Handtekeningen

Van den Herik moet wel nog tien handtekeningen verzamelen onder in totaal zestig clubs uit het prof- en amateurvoetbal om definitief verkiesbaar te zijn. Van der Laan en Nijland zijn daar inmiddels in geslaagd en dus is Van den Herik hoopvol: "Het betekent dat er nog bij veertig clubs stemmen te halen zijn. Ik ga de komende dagen en weken kijken of ik tien clubs kan overtuigen." De deadline daarvoor is 28 april.



Komt van uitstel ook afstel?

Paauw zou eind maart benoemd worden in Zeist, maar de vergadering van die avond kon niet doorgaan vanwege het evenement The Passion. De burgemeester van de plaats had daarop gevraagd de vergadering uit te stellen en daar gaf de KNVB gehoor aan. Een nieuwe vergadering werd gepland voor eind mei. De benoeming van Paauw leidde tot kritiek onder supporters, maar leek desondanks in kannen en kruiken. Dat is inmiddels wel anders.

Snel na het uitstel kondigde oud-international Van der Laan aan zich kandidaat te stellen voor de functie. Het Supporterscollectief schoof vervolgens Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, naar voren om de nieuwe voorzitter te worden. Ook Van den Herik ziet het dus wel zitten.