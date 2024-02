'Juventus wil dopingstraf Paul Pogba niet afwachten, gaat contract ontbinden'

Juventus is klaar met Paul Pogba. De Italiaanse club heeft geen zin om de dopingstraf die boven het hoofd van de Franse voetballer af te wachten en heeft besloten om zijn contract binnenkort te ontbinden, melden Italiaanse media.

Na de wedstrijd tegen Udinese op 20 augustus van dit seizoen, werd er bij Pogba een verboden middel geconstateerd. Het middel DHEA werd gevonden, wat de productie van testosteron bevordert. Daarna speelde hij nog twee keer mee (tegen Bologna en Lazio), maar werd daarna geschorst.

Einde verhaal

Nu is het dus definitief einde verhaal voor Pogba bij Juventus, schrijven de media in Italië. De club zou geen zin hebben om de uitspraak in zijn dopingzaak af te wachten, waarvoor hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd hangt. Zijn salaris is al bevroren door de club uit Turijn.

Geen succesvolle terugkeer

De terugkeer van Pogba bij De Oude Dame draait dus uit op een ramp. De Franse middenvelder verliet de club in 2016 voor het enorme bedrag van 105 miljoen euro, maar maakte de belofte van die prijs bij Manchester United nooit waar. Hij kwam zes jaar later transfervrij terug, waarna hij geteisterd werd door blessures. Pogba speelde sinds zijn terugkeer bij Juve slechts acht wedstrijden in de Serie A.