Kenneth Taylor voelt ongemak over juichen voor Feyenoord: 'Dat is wel een beetje gek'

Ajax heeft eindelijk weer eens gewonnen in eigen huis. De laatste keer gebeurde dat op 3 maart, dus dat mocht wel weer eens. Zeker na de zeperd tegen Feyenoord, de club waar Ajax in de bekerfinale voor moet juichen voor een gunstige positie in Europa. En dat is wel een beetje gek, geeft ook Kenneth Taylor lachend toe.

Er waren eindelijk weer eens blije gezichten in Amsterdam, dat is alweer even geleden in de weken van chaos die heersen bij Ajax. Die chaos is nog altijd niet minder, op de wedstrijddag kwam er nog een bericht dat er drie commissarissen opstappen. Op de tribune waren spreekkoren richting Michael van Praag en steunbetuigingen naar Alex Kroes, maar op het veld werd gewonnen en dat was erg belangrijk. "Het enige wat je kan doen is reageren", zei John van 't Schip bij de persconferentie.

Juichen voor Feyenoord

Nu heeft Ajax tien dagen vrij en kan de rust even terugkeren binnen de selectie, al zal er komend weekend zeker gekeken worden naar de bekerfinale. Als Feyenoord wint van NEC in de beker, is dat gunstiger voor Ajax. Dat zorgt voor een ongemakkelijke situatie waarin Ajacieden op een overwinning van Feyenoord moeten hopen. "Dat is wel een beetje gek, ja", gaf Kenneth Taylor met een grijns toe. John van 't Schip vond het wat minder spannend: "Zo gaat dat, zij hebben dat ook heel vaak andersom gehad."

Agressie en druk vooruit

Bij Ajax was agressie te zien, iets waar het vorige week tegen Feyenoord volledig aan ontbrak, in de eerste helft wilde het nog niet echt lukken maar in de tweede helft waren ze heel erg fel. "De hele tweede helft heb je daarin de wedstrijd gewonnen door agressief te zijn en vooruit te spelen. We creëerden gewoon kansen, en het publiek ging erachter staan", blikte Van 't Schip terug.

Het was de perfecte reactie van de ploeg op de aanhoudende chaos die er is bij Ajax. Taylor wilde zich er niet over uitlaten, de Ajax-coach deed dat deels wel. "Ik ben niet zo snel meer verrast, ik kreeg een telefoontje op de weg hiernaartoe dat er wat buiten zou komen." Hij laat wel weten dat het geen issue is geweest bij de spelersgroep.

Omgang met de chaos

De onvrede op de tribune, die kregen de spelers wel mee. "De jongens weten ook wel dat het zo werkt en dat er onvrede is bij het stadion. Het enige wat de jongens daaraan kunnen doen is door te reageren op het veld. Dat ging de tweede helft erg goed." Taylor gaf nog aan: "Het is een moeilijke tijd, we kunnen allemaal wel negatief gaan doen maar dat heeft geen zin. We moeten positief blijven naar elkaar want we hebben ook gewoon een goed team, dus we moeten dat vertrouwen aan elkaar blijven geven."

Dat vertrouwen gaven ze ook aan elkaar. Dat was te zien bij de goal van Brian Brobbey. Hij wilde per se dat Taylor de vrije trap zou nemen en vertelde hem precies waar hij hem moest leggen. "Ik gaf hem bij de tweede paal waar hij wilde en hij scoorde", lachte Taylor na afloop.