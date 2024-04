Bestuursraad Ajax wil dat Alex Kroes terugkeert: 'In welke vorm dan ook'

Als het aan een meerderheid in de bestuursraad van Ajax ligt, keert Alex Kroes terug als algemeen directeur bij de Amsterdamse voetbalclub. Dat blijkt uit een brief die De Telegraaf in handen heeft.

Kroes werd begin april op non-actief gezet, nadat de raad van commissarissen (rvc) hem beschuldigde van het aankopen van aandelen in Ajax met voorkennis. Dat is strafbaar. Om verdere schade aan de club te voorkomen, probeert de rvc Kroes eruit te werken.

Brief

De brieft begint met: 'Bestuursraad vraagt om heroverwegen besluit Raad van Commissarissen'. De bestuursraad heeft met Ajax gesproken over de beslissing om Kroes op non-actief te stellen en sprak ook met de hoofdpersoon zelf. De bestuursraad gelooft 'dat een heroverweging mogelijk is welke kan leiden tot een terugkeer van Alex Kroes bij Ajax in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook'.

De bestuursraad heeft verder gevraagd om de BAVA van 21 mei naar voren te halen, gezien het belang van de zaak. Er komen belangrijke weken aan voor Ajax, zowel binnen als buiten het veld. 'De Bestuursraad roept de Raad van Commissarissen dan ook op om toch echt komende week met elkaar te kijken wat er nodig is om tot een heroverweging te komen die het belang van Ajax dient.'

Doodstraf voor door rood fietsen

De bestuursraad vindt de straf voor Kroes 'buitenproportioneel', bleek in een eerder stuk van De Telegraaf. "Alsof hij de doodstraf krijgt voor door rood licht fietsen", zegt een betrokkene tegen de krant. Ze sluiten overigens niet uit dat Kroes onrechtmatig heeft gehandeld met de aankoop van zijn aandelen.

De bestuursraad is nog machtiger dan de rvc en kan de rvc, inclusief Michael van Praag, dan ook wegsturen - iets wat nu serieus wordt overwogen. De bestuursraad verwijt de rvc namelijk dat ze Kroes niet de simpele vraag hebben gesteld wanneer hij zijn 42.500 aandelen had gekocht, zodat hij ze op tijd zou kunnen verkopen, voordat hij die aankoop moest melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

'Ook RvC-voorzitter Michael van Praag in problemen vanwege Ajax-aandelen' Het blijft onrustig in Amsterdam. In het begin van de week ging het alleen maar over de geschorste Alex Kroes. Vervolgens verspeelde Ajax een 1-0 voorsprong tegen Go Ahead en nu heeft ook RvC-voorzitter Michael van Praag zich in de problemen gewerkt.

De bestuursraad vindt dat je die scherpte wel mag verwachten van een commissaris van een beursgenoteerd bedrijf. Als die vraag was gesteld, was volgens hen Kroes nog steeds algemeen directeur van Ajax geweest.

Alsof er nog niet genoeg onrust was bij Ajax, lijkt de bestuursraad nu dus ook op ramkoers te liggen met de rvc. Het lijkt er niet op dat het binnenkort eens rustig wordt in Amsterdam.