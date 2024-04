Welkome opsteker voor Ajax na weken van chaos: verdiende overwinning op FC Twente

Ajax heeft een belangrijke overwinning geboekt op FC Twente. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-1 voor Ajax, nadat Twente 1-0 voor kwam. Ajax revancheerde zich in de tweede helft met passie en strijd en dat hadden de Amsterdammers nodig na weken van bestuurlijke chaos en een afgang in De Klassieker. Er waren weer lachende gezichten bij Ajax en daar snakte men naar.

"De onrust is er nog steeds bij Ajax", zei John van 't Schip eerder tegen ESPN. "Het staat nu wel wat verder van ons af, maar je merkt het wel", zei hij. Maar zondagmiddag was de onrust helemaal niet ver af voor de spelers. De onrust was juist door heel het stadion zichtbaar. Nog voor de start van de wedstrijd begon het al op de tribunes. De F-Side had bij de opkomst der beide elftallen een spandoek opgehangen met 'Alex Kroes' en spierballen.

Niet veel later werden er nog meer doeken tentoongesteld. 'Van Praag, out' 'Van Praag-leugenaar', is een greep uit de teksten die op de doeken stonden. Er werd de eerste tien minuten ook niks anders gezongen dan 'Van Praag, oprotten' door de fanatieke aanhang van Ajax. Die duidelijk een kant heeft gekozen in de hele Kroes-affaire. De supporters willen dat Van Praag eruit gaat.

Sober

Op het veld was er ook zichtbaar irritatie, tussen de spelers boterde het niet altijd. De opbouw van Ajax was vrij traag en meermaals schoot doelman Geronimo Rulli de bal blind weg, tot frustratie van teamgenoten. Onder andere Kenneth Taylor sloeg zijn armen ter hemel met de vraag waarom hij de bal niet kreeg. Het bleef lang een wedstrijd met weinig kansen, want FC Twente legde ook weinig intensiteit in de wedstrijd.

Na een half uur kreeg FC Twente de beste kans om te scoren, nadat Youri Regeer een mooie voorzet gaf op Michel Vlap. Hij kopte de bal in de handen van Rulli. Het was een voorbode voor een betere periode van Twente, waarin zij ook zouden scoren. Wederom was er een goede voorzet vanaf de rechterkant van het veld, ditmaal van Daan Rots, die binnen werd gekopt door Ricky van Wolfswinkel. Er werd een nieuwe Anti-van Praag-leus ingezet: 'Van Praag, neem je rotzooi mee'.

© ANP

Publiek achter Ajax

In de tweede helft leek Ajax van plan zich te gaan revancheren. Het legde veel meer intensiteit van de wedstrijd en was duidelijk beter dan FC Twente. Het publiek, dat in de eerste helft vooral op Van Praag gericht was, schaarde zich nu achter de elf Ajacieden op het veld en er kwam wat leven in de brouwerij. Al helemaal toen Brian Brobbey vlak voor de zestien werd neergelegd door Regeer.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees eerst naar de stip, waardoor de ArenA opveerde, maar het werd uiteindelijk een vrije trap. Taylor sneed de bal scherp aan en Brobbey kopte de bal binnen en bracht weer hoop bij de supporters. Ajax bleef fel gedurende de tweede helft, zeker na de goal. De druk op Twente werd zo hoog dat er foutjes werden gemaakt. Zo werd Devyne Rensch in de zestien neergelegd door Anass Salah-Eddine en na een check van de VAR ging de penalty op de stip, met nog tien minuten te spelen.

Bergwijn scoort pingel

Dat bleek een koud kunstje voor de Ajacied en daarmee bezorgde hij Ajax de overwinning op nummer 3 FC Twente nadat Ajax de voorsprong verdedigde in de slotfase. Het is een welkome opsteker voor Ajax dat al zoveel drama heeft gehad afgelopen weken. De spelers lieten zondag zien dat ze met wat strijd ver kunnen komen, dat zullen ze ook nodig hebben.

Vanaf de tribune klonk er eindelijk weer even een ingetogen feestje, waar men zo lang naar snakte. De bestuurlijke chaos zal nog wel even voortduren, op het veld heeft Ajax in ieder geval gedaan wat het moest doen: winnen.