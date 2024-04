Krankzinnig duel vol wereldgoals tussen Real Madrid en Manchester City eindigt in balans

Real Madrid en Manchester City hebben er in de kwartfinales van de Champions League een waar voetbalspektakel van gemaakt. De heenwedstrijd in Madrid eindigde na negentig intense minuten en een aantal schitterende doelpunten in 3-3. De return is volgende week in Manchester.

Manchester City kreeg voor de aftrap met een tegenvaller te maken. Kevin De Bruyne ontbrak in de basisopstelling. Dat was geen vrijwillige keuze van coach Pep Guardiola. De Belg zou eigenlijk starten, maar moest een paar uur voor het duel in de kleedkamer overgeven volgens zijn Spaanse coach. Ondanks het ontbreken van de Belg werd het een prachtig voetbalgevecht.

Wervelend begin

The Citizens misten De Bruyne niet in de openingsfase, want al binnen drie minuten was het raak. Bernardo Silva nam een vrije trap slim door de bal laag in te schieten. Real Madrid-keeper Andriy Lunin verkeek zich erop en dus kwam de uitploeg op voorsprong. Dat terwijl de Portugees de vrije trap misschien niet eens genomen had als Kevin De Bruyne mee had kunnen doen.

Het was smullen geblazen in Estadio Santiago Bernabéu, want amper twaalf minuten later stond het alweer 2-1 voor Real Madrid. Een afstandsschot van Eduardo Camavinga raakte het been van Ruben Dias en dus was keeper Stefan Ortega kansloos. Het doelpunt kwam uiteindelijk op naam van de Portugese verdediger.

Ortega werd twee minuten later ook verrast door Rodrygo. De Braziliaan werd weggestuurd, hield knap in en frommelde de bal tergend langzaam langs de kansloze keeper van City: 2-1.

Schitterende doelpunten na rust

City kwam tot weinig goede kansen en had het ondertussen lastig met de beweeglijkheid van Vinícius Júnior, Rodrygo en Jude Bellingham. Halverwege de tweede helft was het toch ineens 2-2. Phil Foden kreeg de bal in de buurt van het strafschopgebied van Real Madrid en knalde de bal snoeihard in de kruising.

City had goed gekeken naar wat Real in de eerste helft deed, want vijf minuten na de 2-2 viel ook de 2-3. Josko Gvardiol kwam deze keer op de rand van de zestien aan de bal en ook hij had een heerlijke pegel in huis. Niet zo mooi in de kruising als de knal van Foden, maar wel net zo onhoudbaar voor Real-doelman Lunin.

De uitploeg leek daarmee weer het heft in handen te nemen, maar dat was buiten Federico Valverde gerekend. De Uruguayaan nam een voorzet van Vinícius vol op de pantoffel en schoot Real snoeihard weer op gelijke hoogte. Het was de volgende prachtige goal in een schitterend voetbalgevecht.

Return brengt de beslissing

Beide ploegen bleven er tot de laatste seconde vol voor gaan, maar moesten genoegen nemen met een gelijkspel. Op woensdag 17 april zal in de return in Manchester de beslissing gaan vallen. De winnaar van dat duel treft in de halve finale Arsenal of Bayern München. Die twee teams speelden dinsdag ook tegen elkaar en dat was ook een heerlijk duel.