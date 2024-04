Onsmakelijke reden voor passeren Kevin De Bruyne in Champions League-kraker: 'In de kleedkamer begon het'

Pep Guardiola zorgde voor een grote verrassing in de opstelling van Manchester City door Kevin De Bruyne op de bank te zetten. Het blijkt echter dat de Belg niet zomaar gepasseerd is voor het duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Guardiola deelde namelijk de ietwat onsmakelijke details over zijn afwezigheid.

Het was de bedoeling dat De Bruyne gewoon zou gaan starten en daar leek het een paar uur voor de wedstrijd ook op, maar in het stadion ging het fout volgens Guardiola.

"Tijdens de teambespreking voelde hij zich nog goed, maar in de kleedkamer heeft hij overgegeven en vertelde hij dat hij niet klaar is om te spelen", aldus Guardiola. De Spaanse coach liet nog in het midden of hij wel zou kunnen invallen.

Vervanger De Bruyne

Afgelopen weekend was De Bruyne nog de uitblinker bij City met twee doelpunten tegen Crystal Palace. Mateo Kovacic is de vervanger van De Bruyne op het middenveld bij City.

Kovacic is het duel met Real Madrid een hele speciale, want de Kroaat heeft een verleden in de Spaanse hoofdstad. Kovacic speelde van 2015 tot en met 2019 voor Real en won in die tijd drie keer op rij de Champions League.