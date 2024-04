Overenthousiast Arsenal dankt invallers voor gelijkspel tegen Bayern München in Champions League

Arsenal en Bayern München zijn in de heenwedstrijd van hun kwartfinale van de Champions League blijven steken op een gelijkspel: 2-2. De thuisploeg speelde voor het eerst in jaren weer eens bij de laatste acht en dat zorgde soms voor iets te enthousiaste spelers, waardoor er foutjes in de ploeg slopen. Die kwamen Arsenal bijna duur te staan, maar invallers Leandro Trossard en Gabriel Jesus redden de meubels.

Het begin was voor Arsenal, dat gesteund werd door een stadion met volledig eigen fans. Vanwege een straf waren supporters van Bayern München niet welkom en ook de vriendin van basisspeler Matthijs de Ligt moest thuis blijven. Vanaf de bank zag ze waarschijnlijk hoe Bukayo Saka terecht de scorende opende.

De in vorm verkerende Engelsman speelde de Canadees Alphonso Davies in het begin kleurenblind. En Davies was Saka ook kwijt toen de rechtsbuiten werd gevonden door Ben White. Saka aarzelde niet en werkte de bal tussen twee Bayern-verdedigers door in de verre hoek: een verdiende voorsprong voor Arsenal.

Listige Duitsers

Arsenal begon enthousiast aan de eerste kwartfinale sinds 2010 en dat kwam ze uiteindelijk duur te staan. Bij de gelijkmaker van Serge Gnabry nam de Spanjaard David Raya de term 'meevoetballende keeper' iets te letterlijk. Hij stond op een meter of veertig van de goal en dat bleek niet zo handig. Arsenal kon de bal niet kwijt, leverde de bal in bij Bayern en de Duitsers stonden na twee passes oog-in-oog met Raya en Serge Gnabry (ex-Arsenal) faalde niet.

Maar daar bleef het niet bij. Op het half uur kreeg de uitploeg een penalty na een goede actie van Leroy Sané. De Duitser werd ondersteboven gelopen door William Saliba en verdiende een strafschop. Harry Kane, die jarenlang uitkwam bij Tottenham Hotspur, de rivaal van Arsenal, ging achter de bal staan en met een slimmigheidje was hij Raya de baas.

Invallers redden de meubels

Na rust was het spelbeeld hetzelfde: Arsenal de bal, Bayern loerde op de counter. In tegenstelling tot de eerste helft waren The Gunners veel minder gevaarlijk. Dus greep trainer Mikel Arteta in. Hij bracht Leandro Trossard en Gabriel Jesus. Dat bleek een meesterzet, want juist dat duo was verantwoordelijk voor de belangrijke gelijkmaker.

Als een echte Braziliaan danste Jesus door de defensie van Bayern en behield het overzicht. Jesus vond Trossard die met een droge schuiver gelijkmaakte: 2-2. Na die treffer kreeg Bayern wat meer de regie in handen en kwam er nog een kans op 2-3. Invaller Kingsley Coman tikte de bal door de benen van Raya op de paal. Dus bleef het gelijk en valt de beslissing over een week in München.