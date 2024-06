Kylian Mbappé maakt emotioneel eerbetoon aan overleden oom: 'Je hebt ons veel te vroeg verlaten'

Kylian Mbappé heeft woensdagavond zijn goal voor Frankrijk tegen Luxemburg opgedragen aan zijn overleden oom. Een emotioneel moment.

De aanvoerder bij de Fransen maakte in minuut 85 het laatste doelpunt van de wedstrijd, die eindigde in 3-0. De goal droeg hij op aan zijn overleden oom, Alex. Onder zijn wedstrijdtenue droeg Mbappé een shirt met daarop een foto van hem. Daaronder stond de tekst: "rust zacht oom".

Steen op het veld bij Oranje-tegenstander Frankrijk, dat met 3-0 van laagvlieger won Frankrijk heeft met 3-0 gewonnen van een goedspelend Luxemburg. Het meest opvallende moment in de wedstrijd van de Oranje-tegenstander op het EK, was dat er een steen op het veld werd gegooid door een supporters.

Eerder deze week plaatste Mbappé ook een emotionele tekst op zijn Instagram vanwege het overlijden van Alex. "Rust in vrede oom Alex", schreef hij toen. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen dat we je zullen missen. En dat je ons veel te vroeg hebt verlaten."

Na zijn eerbetoon op het veld in het Stade Saint Symphorien keerde Mbappé opnieuw naar Instagram. Bij de foto waarop het eerbetoon is te zien laat hij zich eerst uit over de prestatie van het nationale team. "Een mooie avond met veel plezier om de voorbereiding op het EK te starten", schrijft hij. Daaronder volgen de woorden "oom Alex".

EK 2024

Frankrijk bereidt zich voor op het EK in Duitsland, dat 14 juni van start gaat. Kylian Mbappé was de aanvoerder in de wedstrijd op woensdagavond, daags nadat hij een transfervrije overstap heeft gemaakt naar Real Madrid. De 25-jarige superspits hoopt de Europese titel te pakken, nadat hij in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Oranje is één van de tegenstanders van Frankrijk in de groepsfase van het EK 2024. De tweede groepswedstrijd gaat tussen Nederland en Frankrijk. De andere landen in de poule zijn Polen en Oostenrijk.