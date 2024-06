Steen op het veld bij Oranje-tegenstander Frankrijk, dat met 3-0 van laagvlieger won

Frankrijk heeft met 3-0 gewonnen van een goedspelend Luxemburg. Het meest opvallende moment in de wedstrijd van de Oranje-tegenstander op het EK, was dat er een steen op het veld werd gegooid door een supporters.

De steen werd vlak na de rust op het veld gegooid, bij een 1-0 stand voor Frankrijk. De scheidsrechter van dienst haalde het voorwerp direct van het veld. Randal Kolo Muani maakte in de 43e minuut het openingsdoelpunt.

In de 70e minuut werd het 2-0 voor Frankrijk, via Jonathan Clauss. De verdediger mocht na een corner vanaf randje zestien aanleggen en jaagde de bal via onderkant lat binnen. Een prachtige treffer. Het was voor Clauss zijn tweede interlanddoelpunt. Kylian Mbappé maakte in de slotfase de 3-0 en zette zijn teller voor Frankrijk op 47 goals. All-timetopscorer Olivier Giroud heeft 'maar' tien doelpunten meer.

EK 2024

Frankrijk bereidt zich voor op het EK 2024 in Duitsland. Kylian Mbappé was de aanvoerder in de wedstrijd op woensdagavond, daags nadat hij een transfervrije overstap heeft gemaakt naar Real Madrid. De 25-jarige superspits hoopt de Europese titel te pakken, nadat hij in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk.

Oranje is één van de tegenstanders van Frankrijk in de groepsfase van het EK 2024. De tweede groepswedstrijd gaat tussen Nederland en Frankrijk. De andere landen in de poule zijn Polen en Oostenrijk. Nederland oefent donderdag tegen Canada in De Kuip, de Fransen spelen zondag tegen datzelfde land.