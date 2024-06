Eerste beelden Kylian Mbappé na bekendmaking transfer Real Madrid: met grote glimlach richting Metz

Real Madrid maakte maandagavond de transfer van Kylian Mbappé wereldkundig. Dat deed de club zonder spectaculaire nieuwe beelden van bijvoorbeeld Mbappé in zijn nieuwe shirt. De Franse aanvaller was namelijk helemaal niet in Madrid om te tekenen.

Volgens geruchten tekende Mbappé al in februari zijn contract, wat hem tot en met 2029 bij Real Madrid houdt. Hij maakt transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar de Spaanse hoofdstad, maar krijgt wel een enorme zak tekengeld. Een kleine twaalf uur na de bekendmaking van de transfer doken de eerste beelden van Mbappé op.

Nederland

Mbappé is namelijk met de Franse nationale ploeg in voorbereiding op het EK voetbal wat op 14 juni begint. Frankrijk is in groep D één van de tegenstander van het Nederlands elftal tijdens het EK. Op 21 juni staan de twee toplanden tegenover elkaar. Virgil van Dijk en zijn verdedigers zullen dan hun handen vol hebben aan Mbappé.

Oefenwedstrijd

Zoals Nederland verzamelt in Zeist, zo verzamelt Frankrijk de selectie in Clairefontaine. De selectiespelers maakten dinsdagochtend de reis van het voetbalcentrum naar Metz. Daar wacht namelijk woensdagavond de eerste oefenwedstrijd van Frankrijk. Buurland Luxemburg dient dan als kanonnenvoer voor één van de sterkste ploegen op het EK.

Eerste beelden Mbappé

De selectie reisde per trein naar Metz. Via de sociale media-kanalen van de Franse ploeg was Mbappé voor het eerst te zien sinds de bekendmaking van zijn transfer naar Real Madrid. Met een grote glimlach reisde hij af naar Metz, waar hij woensdag hoopt te schitteren. Hij reageerde via zijn sociale media al wel met een oude foto en een korte reactie op zijn nieuwe club.

Check hieronder de beelden van Mbappé bij de Franse nationale ploeg.