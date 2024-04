Lasse Schöne is klaar voor de bekerfinale: 'Er komt veel familie uit Denemarken kijken in De Kuip'

Zondagmiddag staat er een historische bekerwedstrijd op de planning voor NEC tegen Feyenoord. Voor de club uit Nijmegen is het de vijfde bekerwedstrijd in geschiedenis. Voor NEC-speler Lasse Schöne zijn derde, maar toch blijft de bekerfinale speciaal: "Of je er nou honderd hebt gespeeld of nul, zo’n beker binnenhalen voor de club zou enorm bijzonder zijn", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Lasse Schöne kan zondag zijn tweede bekerwinst ooit achter zijn naam schrijven. Hij won hem één keer eerder met Ajax, en verloor met diezelfde club ook een keer de finale. "Ik weet wel welke leuker was, je wil hem altijd winnen natuurlijk", grapte Schöne. Ondanks dat hij al vaker zo'n wedstrijd gespeeld heeft, en misschien wel nog grotere wedstrijden in Europees verband, blijven deze wedstrijden speciaal. Er komt ook redelijk wat bekijks op af.

Familie uit Denemarken

Zo komt er ook weer familie uit Denemarken over, onder andere zijn broer komt kijken naar de bekerfinale. Dat is altijd iets moois voor Schöne, bekend hij. "Mensen hebben me al zo vaak zien spelen maar voor deze wedstrijd komen ze wel. Dat is bijzonder." Vrienden uit Denemarken komen niet. “Het is gewoon een zondagavond en zij moeten maandag werken dat gaat niet, joh. Maar gelukkig komen er zat vrienden uit Nederland kijken hoor."

Sfeer in de groep

De trainer Rogier Meijer heeft meermaals aangegeven dat het ook erg belangrijk is voor de jongens om te genieten van de aanloop naar de bekerfinale, Schöne is dat deels wel met hem eens. "Dat kan natuurlijk gewoon in combinatie met goed voetbal en hard werken, we moeten niet de hele tijd om ons heen kijken maar genieten is belangrijk." Eén ding vindt hij nog belangrijker: "We moeten niet ineens anders dan anders gaan doen. Deze finale moeten we als elke andere wedstrijd benaderen."

Gekke weddenschapjes en dat soort fratsen, daar is hij dan ook niet van. Daar wil hij niets van weten en doet hij niet aan mee. Wel sloeg hij steil achterover toen hij hoorde over de grote NEC-tattoo die een supporter al heeft laten zetten. “Is die echt zo groot, ja? Zo, die heeft wel lef hoor, dat vind ik mooi”, zei hij daarover.