Lasse Schöne onder de indruk van kampioenstattoo bij NEC-fan: 'Die kunnen we niet in de steek laten hoor'

Zondag staat de KNVB Bekerfinale op de planning tussen Feyenoord en NEC. Er is één NEC-supporter die al zoveel vertrouwen erin had dat hij een tattoo op zijn rug liet zetten voor de bekerwinst. De spelers kunnen hem nu niet teleurstellen, zou je zeggen. "Zo, die heeft wel lef", zei aanvoerder Lasse Schöne tegen Sportnieuws.nl.

De bekerfinale is een groot ding in Nijmegen, pas vier keer eerder stond NEC in de finale van de beker en nog geen één keer werd er gewonnen. Het leeft zo erg in Nijmegen, dat een supporter had besloten alvast een grote tattoo op zijn rug te zetten. Lasse Schöne had groot respect daarvoor. "Zo, die heeft lef. Dat vind ik wel mooi."

Tattoos Schöne

Tattoos heeft Schöne zelf genoeg, dus hij was natuurlijk te spreken over de daad van de NEC-fan. "Ja, die kunnen we niet in de steek laten, vind ik. Nu moeten we wel", zei hij verbaasd. Jasper Cillessen is niet zo van de tatoeages maar kon deze wel waarderen. "Ik ben er zelf helemaal niet van, maar deze heb ik gezien en vond ik best mooi."

Het is uiteraard niet de eerste tattoo die van te voren wordt gezet. "Volgens mij lopen er wel meer mensen in Nijmegen rond met een tattoo ondertussen. Dat zie je wel vaker, maar dat pakt niet altijd lekker uit natuurlijk", zei hij lachend.

'Spijt is voor Arnhemmers'

Als we Bas Backhaus moeten geloven dan maakt de uitslag minder uit voor de tattoo. Hij heeft er sowieso geen spijt van, zei hij terwijl zijn tattoo werd gezet. "Spijt is voor Arnhemmers", vertelde hij. De tattoo beeldt een Romeinse keizer uit met de welbekende dennenappel, de beker, in de handen. Hij vond deze zo tof dat hij deze direct liet zetten.

De bekerfinale wordt zondag 21 april gespeeld in De Kuip. NEC is daar de 'thuisspelende' ploeg en Feyenoord de 'uitploeg'