Liverpool-coach Jürgen Klopp vol onbegrip na niet gegeven strafschop: 'Anders vermoordt hij hem!'

Liverpool speelde zondag in de kraker tegen Manchester City met 1-1 gelijk. De ploeg van Jürgen Klopp raakte daardoor de koppositie in de Premier League kwijt aan lachende derde Arsenal. De Duitse trainer maakte zich na afloop vooral druk over een niet gegeven penalty aan zijn ploeg in de slotsecondes van het duel.

Alexis Mac Allister werd in achtste minuut van de extra tijd op zijn borst geraakt door een trap van Manchester City-aanvaller Jeremy Doku. De Belg raakte echter eerst de bal en daarom besloot scheidsrechter Michael Oliver geen penalty te geven aan The Reds. De VAR ging mee in dat besluit. Liverpool-coach Klopp vond dat vreemd: "Volgens iedere persoon die voetbal volgt, is dit een penalty. Waarom zou de VAR dit niet een duidelijke fout vinden van de scheidsrechter? Wat voor lunch moet je dan op hebben?"

De Duitser, die na dit seizoen gaat vertrekken bij The Reds, ging daarna nog even verder: "Op elke plek van het veld is dit een overtreding en een gele kaart. Doku raakt de bal, maar alleen maar omdat zijn voet daar is. Als de bal daar niet is, dan vermoordt hij hem!"

Het fragment is in de video hieronder vanaf 4.40 minuten te zien.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Liverpool klaagt over de arbitrage dit seizoen. In de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur kreeg het twee keer rood en werd een doelpunt onterecht afgekeurd vanwege miscommunicatie tussen de scheidsrechter en de VAR. In het thuisduel met Arsenal, de andere titelconcurrent, kreeg het geen strafschop na een handsbal van Arsenal-verdediger Oleksandr Zinchenko. Achteraf werd toegegeven dat The Reds inderdaad een penalty hadden moeten krijgen.

Titelstrijd

De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City eindigde door de niet gegeven penalty uiteindelijk in 1-1. John Stones had de bezoekers op voorsprong gezet, maar na een verkeerde terugspeelbal van Nathan Aké veroorzaakt Manchester City-doelman Ederson een penalty. Mac Allister schoot deze raak.

Het gelijkspel zorgt ervoor dat Arsenal de koppositie overneemt van Liverpool. The Gunners wonnen zelf zaterdag met 2-1 van Brentford en staan op doelsaldo nu boven Liverpool. Manchester City, dat de afgelopen drie seizoenen kampioen werd, volgt op één punt.