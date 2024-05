Jeremain Lens hangt voetbalschoenen aan wilgen: 'Het lichaam geeft aan dat het mooi is geweest'

Jeremain Lens heeft bekendgemaakt te stoppen als profvoetballer. De oud-speler van onder meer AZ en PSV speelt tegenwoordig bij op het derde niveau in Frankrijk bij FC Versailles. Na het seizoen vindt hij het mooi geweest en hangt hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Op 36-jarige leeftijd merkt hij dat zijn lichaam het niet meer trekt om week in, week uit wedstrijden te spelen. Lens benadrukt dat hij het heel erg naar zijn zin heeft, maar dat het mooi geweest is. "Ik leef er al een tijdje naartoe. Ik heb een heel mooie carrière gehad met fantastische clubs. Ik heb een WK gespeeld en ben met verschillende clubs kampioen geworden. Ik kijk er met veel plezier op terug", zei Lens live op RTL7 bij de voorbereiding op het Champions League-treffen tussen Borussia Dortmund en Paris Saint Germain.

Lens debuteerde in het seizoen 2005/2006 in het profvoetbal en voetbalde gedurende zijn carrière bij verschillende grote clubs. Zijn debuut maakte de 34-voudig international van het Nederlands elftal bij AZ. Later volgden mooie clubs als PSV, Dynamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe en Beşiktaş. Uiteindelijk kwam Lens in 2022 bij FC Versailles terecht.

'Lichaam vindt het mooi geweest'

De aanvaller staat bekend als een pijlsnelle buitenspeler, maar volgens hemzelf is dat de afgelopen jaren wel afgenomen. "Ik merk dat ik langzamer en een stuk minder soepel ben dan een aantal jaren geleden. En ik heb allerlei pijntjes die ik gedurende mijn carrière niet heb gehad. Daardoor neemt bij mij het plezier in het spelletje wel af, dus wat dat betreft accepteer ik het volledig. Het lichaam geeft aan dat het mooi is geweest."

'Jongensdroom kwam uit'

Lens werd kampioen met Dynamo Kiev en AZ, maar zijn hoogtepunt blijft het WK 2014 in Brazilië. De 34-voudig international van het Nederlands elftal mistte tot tweemaal toe nipt een eindtoernooi, maar in 2014 riep Louis van Gaal hem wél op. Een moment om nooit te vergeten voor Lens. "Ik ben twee keer kampioen geworden, heb bekers gewonnen en mooie transfers gemaakt, maar uiteindelijk kwam met het spelen van het WK mijn jongensdroom uit. Dat was écht fantastisch!"

Jeremain Lens en Dick Advocaat aan het begin van Lens' carrière bij AZ. ©Pro Shots

Speciale band met Dick Advocaat

Lens speelde maar liefst achttien seizoenen profvoetbal, maar één trainer blijft hem het meest bij: Dick Advocaat. Bij maar liefst vijf clubs en het Nederlands elftal speelde Lens onder Advocaat. "In de kleedkamers werkt vaak gekscherend al gezegd dat hij mijn voetbalvader is. En uiteraard maken we er zelf ook grappen over. Toen hij trainer werd bij FC Utrecht belde ik 'm op en toen zei hij meteen: ik neem je dit keer niet mee", zei Lens met een grote grijns.