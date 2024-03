Lutsharel Geertruida enorm blij met eigen documentaire: 'Ik wilde laten zien wie ik echt ben en waar ik vandaan kom'

De documentaire 'Kind van Zuid' is donderdagavond in Rotterdam in première gegaan. De documentaire over Lutsharel Geertruida werd door familie en vrienden van hem bekeken, hij is zelf enorm trots op het eindresultaat: "Hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren", zei Geertruida.

In de documentaire wordt Geertruida ongeveer een jaar lang gevolgd en zie je verschillende facetten voorbij komen. Zijn leven als voetballer, zijn band met de familie en het harde werken om beter te worden in spreken. "Tijdens de documentaire gaf ik mijn eerste interview en met de tijd - en vooral wanneer ik er klaar voor ben - zullen er meer komen. Het interview op camera was een goed moment om te laten zien wat ik heb geleerd", legde Geertruida uit in een persbericht.

Respect

Hij dwong hiermee veel respect af bij belangstellenden. Sjaf en Edson van Broederliefde waren trots op hun vriend. "Ik vind het een hele stoere stap, gedurfd. Het is Rotterdams, ballen vast en gaan. Ik snap dat het een beetje spannend is voor hem omdat hij een beetje spraakproblemen heeft. Wij spreken hem dagelijks en het is helemaal niks ergs. Het is juist iets om trots op te zijn dat je uit durft te komen voor je spraakgebrek."

Vooraf hoopten de mannen van Broederliefde de échte Geertruida te zien, zoals zij hem kennen. Geertruida zelf vond dat ook belangrijk: "Ik wilde laten zien wie ik echt ben en waar ik echt vandaan kom, dat is wel gelukt denk ik." Dat is voor Broederliefde maar goed ook, want voor de documentaire leken ze hun vriend 'Lutscha' nog niet zo goed te kennen.

Qucee vs. Broederliefde: wie weet er meer over Geertruida? Edson en Sjaf van Broederliefde namen het op tegen Qucee in een wedstrijdje wie er meer over Lutsharel Geertruida wist. De vrienden van 'Lutsha' waren aanwezig bij de première van zijn documentaire.

Feyenoord

Geertruida is geboren onder de rook van De Kuip, vandaar ook de titel Kind van Zuid. Voor de jeugd van Feyenoord is hij al een voorbeeld, en ook voor nieuwe jongens in het team is hij belangrijk. "Hij is heel liefdevol en altijd vrolijk. Hij helpt mij altijd, binnen- en buiten het veld. Het is een hele lieve jongen", omschreef ploeggenoot Gjivai Zechiël bij Sportnieuws.nl. Ook oud-trainer Cor Adriaanse zag de échte Geertruida in de documentaire. Na afloop zei hij: "Dat is een echte jongen van Zuid, die verandert nooit niet."

Gjivai Zechiël over Lutsharel Geertruida: 'Hele lieve, vrolijke jongen' Cor Adriaanse en Gjivai Zechiël doken op voor onze microfoon om over Lutsharel Geertruida te praten, bij de première van zijn documentaire. Adriaanse, de oude trainer van Geertruida, en Zechiël hadden alleen maar lovende woorden voor Lutsha.

Emotionele vader

In de documentaire is ook een grote rol weggelegd voor de vader van Geertruida, dat is volgens de speler zelf één van de mooiste scènes uit de documentaire. "De scène waarin hij moet huilen, dat raakt mij wel. Zo weet ik dat ik hem trots heb gemaakt." Het belangrijkste vindt hijzelf dat hij anderen gemotiveerd heeft die met stotteren te maken hebben. De documentaire is vanaf vrijdag 29 maart te bekijken.