Luuk de Jong reageert op fikse Engelse kritiek: 'Hoe kan ik een flop zijn met maar twaalf wedstrijden?'

Luuk de Jong is dé aanvalsleider van PSV. Vanavond nemen de Eindhovenaren het in de achtste finale van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Een kans voor de spits om zich weer te laten zien op het grote podium.

Hoe anders zag de wereld van De Jong er tien jaar geleden uit. Hij werd door Newcastle United voor een half seizoen gehuurd van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Voor de Engelse ploeg kwam hij twaalf duels in actie, waarin hij niet scoorde.

Drie jaar later, in 2017, kwam de Daily Mail met een lijst met de slechtste honderd spitsen van de Premier League. De Nederlander kreeg in die lijst plaats 75 toebedeeld. Wanneer hij het te horen krijgt in gesprek met The Guardian moet hij lachen. "Echt ja? Ik heb maar twaalf wedstrijden gespeeld, voornamelijk als invaller en vaak niet op mijn eigen positie. Dat is de voetbalwereld. Ik was jong toen. Nu kan ik mij beter staande houden tegen verdedigers uit de Premier League."

Champions League knock-out

Voor het eerst sinds 2016 speelt PSV weer in de knock-outfase van de Champions League. De Jong is is blij om daar weer te zijn met de club uit Eindhoven. "We zijn trots dat we weer tussen de elite staan." Eerder dit seizoen werd er al tegen een andere club van de elite gespeeld. Arsenal was de eerste tegenstander van PSV in de groepsfase van het miljardenbal. "Het verschil zat het toen in het afmaken van kansen. We zijn beter geworden sindsdien. Soms kan het snel gaan in het voetbal."