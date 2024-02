Zo gaat het nu met de basiself van het FC Groningen dat in 2015 de KNVB Beker won

FC Groningen won in 2015 voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB Beker. De Trots van het Noorden hoopt donderdag opnieuw de finale te halen door te stunten tegen Feyenoord. De bekerwinst is inmiddels al een kleine negen jaar geleden. Van de basiself van toen is slechts één speler gestopt.

De rest van de spelers is uitgewaaid over de hele wereld: van de Verenigde Staten tot Libanon. Ook zijn er nog vijf spelers actief in de Nederlandse profcompetities. Tjaronn Chery is de meest interessante naam: hij kwam deze winter naar NEC en staat nu met de Nijmeegse club in de finale van de TOTO KNVB Beker.

Destijds was hij de nummer tien van FC Groningen. Chery staat in de finale mogelijk tegenover zijn oude club, maar dan moet Groningen wel eerst afrekenen met Feyenoord. De halve finale staat donderdag om 20:00 uur op het programma in De Kuip.

Van de basiself is pas één speler gestopt: Rasmus Lindgren. Maar veel andere 'oudjes' voetballen nog wel. Zo is Eric Botteghin (36 jaar) de aanvoerder van Ascoli, dat op het tweede niveau in Italië uitkomt. En de 37-jarige Michael de Leeuw speelt voor Willem II in de Keuken Kampioen Divisie. Lorenzo Burnet, Maikel Kieftenbeld (beiden FC Emmen) en Mimoun Mahi (De Graafschap) spelen ook in de KKD.

Uitgevlogen

Johan Kappelhof speelt bij Safa Beirut in Libanon. Daar speelt hij sinds de zomer van 2023, nadat een half jaar eerder zijn contract afliep bij Salt Lake City in de Verenigde Staten en Kappelhof zonder club kwam te zitten. Over de Verenigde Staten gesproken: Albert Rusnak speelt momenteel voor de Seattle Sounders in de MLS.

Rusnak was ook de matchwinner in de finale van 2015. Hij scoorde tweemaal tegen PEC Zwolle: 2-0. Erwin van de Looi was de trainer van FC Groningen. Inmiddels staat hij aan het roer bij Heracles Almelo.

Sergio Padt - 33 jaar - Ludogorets in Bulgarije

Johan Kappelhof - 33 jaar - Safa Beirut in Libanon

Eric Botteghin - 36 jaar - Ascoli in Italië (aanvoerder daar)

Rasmus Lindgren - 39 jaar - gestopt

Lorenzo Burnet - 33 jaar - FC Emmen

Simon Tibbling - 28 jaar - Sarpsborg in Noorwegen (komt zelf uit Zweden)

Maikel Kieftenbeld - 33 jaar - FC Emmen

Tjaronn Chery - 35 jaar - NEC

Mimoun Mahi - 29 jaar - De Graafschap

Michael de Leeuw - 37 jaar - Willem II

Albert Rusnak - 29 jaar - Seattle Sounders in VS