Dick Lukkien denkt met FC Groningen de code te kunnen kraken tegen Feyenoord

FC Groningen wacht donderdagavond een grote uitdaging tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB Beker. Trainer Dick Lukkien weet dat hij met een goed plan moet komen in De Kuip om kans te houden op de bekerfinale. Toch ziet hij kansen om het Feyenoord lastig te maken.

Volgens Lukkien zijn lef en kwaliteit twee cruciale aspecten voor zijn spelers om Feyenoord tegenstand te kunnen bieden, vertelt hij tegenover ESPN. "Als je alleen maar op je eigen helft gaat staan, word je weggespeeld."

Lukkien ziet ook plekken waar hij de Rotterdammers pijn kan doen. "Hun avontuurlijke manier van spelen levert ruimte op. Met veel middenvelders hoog op het veld, willen ze weleens wat ruimte laten. Dat vind ik een prachtige instelling, maar daar zouden wij gebruik van moeten maken", vertelt Lukkien tijdens de persconferentie.

Bekerkoorts

Na de teleurstelling van afgelopen vrijdag, toen FC Groningen niet wist te winnen van Helmond Sport, werd de focus na het weekend snel verlegd richting de beker. "Je merkt aan alles dat het een bijzondere wedstrijd is. We hebben er zin in en zijn er klaar voor. Je proeft na het slechte duel van vrijdag een enorme zin om deze halve finale te spelen."

Ontlading bij FC Groningen na het behalen van de halve finale © Getty Images

"Sommige mensen binnen Groningen hebben ook al de ervaring van een bekerfinale, dus je voelt die bekerkoorts van alle kanten en dat is wel prettig. Het is lekker om de gezonde wedstrijdspanning te voelen", stelt Lukkien.

'We gaan er alles aan doen om de finale te halen'

Waar FC Groningen in de Keuken Kampioen Divisie vaak de favoriet is, zijn ze donderdag in De Kuip de underdog. "Het kan leiden tot meer ontspannenheid, maar je wil ook het maximale eruit halen. Het doel is de finale halen, en daar gaan we alles voor doen", vertelt Lukkien.

De 51-jarige trainer houdt van de spelopvatting van het elftal van Arne Slot. "Feyenoord heeft een mooi idee van voetballen en zal op zoek gaan naar een snelle treffer. We moeten realistisch zijn en we weten dat ze een goede ploeg hebben. We zullen Feyenoord op een hele slechte dag moeten treffen."

Om het maximale eruit te halen ging Lukkien zelfs in gesprek met trainers die de afgelopen tijd tegen Feyenoord hebben gespeeld. Met onder anderen Almere City-trainer Alex Pastoor zocht hij contact op. "Ik heb hem maandag gesproken en was benieuwd naar zijn plan. Ook de wedstrijden van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk hebben we bekeken. Die ploegen waren dicht bij een resultaat."

Lukkien begrijpt dat er donderdag iets speciaals wordt gevraagd van zijn ploeg. "Als wij de wedstrijd goed aanvliegen en een beetje geluk hebben, dan kan het lang een wedstrijd blijven. We zullen wel proberen om ons eigen spel te spelen. Soms zullen we achteruit gespeeld worden, maar je moet durven voetballen. Ik kan er alleen maar van genieten als het een wedstrijd is en blijft."

Donderdagavond staat om 20:00 uur het duel met Feyenoord op het programma. De selectie van Groningen overnacht na de wedstrijd in Rotterdam met het oog op een mogelijke verlenging.