'Mats Wieffer knalt transferrecord Orkun Kökçü bij Feyenoord uit de boeken'

Mats Wieffer is dicht bij een overstap naar Brighton & Hove Albion. De 24-jarige middenvelder van Feyenoord heeft toestemming gekregen om met de Engelse club te gaan praten. Een transfer lijkt daardoor een kwestie van tijd.

Wieffer stak in de zomer van 2022 de Maas over van Excelsior naar Feyenoord. Waar hij in eerste instantie werd gehaald als back-up, voetbalde de middenvelder zich na de winterstop door blessures van anderen in de basis. Daarna ging het razendsnel met Wieffer, die niet meer weg te denken was uit het elftal van toenmalig trainer Arne Slot. Wieffer debuteerde voor het Nederlands elftal en werd kampioen dat jaar. Afgelopen seizoen won hij met Feyenoord de beker.

Transferrecord

Feyenoord betaalde destijds iets meer dan een half miljoen euro voor Wieffer. De verwachting is volgens Voetbal International dat de middenvelder alle transferrecords gaat breken bij de Rotterdammers. Dat record is nu in handen van Orkun Kökçü, die vorig jaar voor 25 miljoen (exclusief bonussen) naar Benfica verkaste.

#Feyenoord heeft Mats #Wieffer toestemming gegeven te praten met #Brighton. Dat betekent dat de club zelf aan de vooravond staat van wat een historische deal kan worden. Zie @VI_nl voor meer — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) July 4, 2024

Wieffer kon Feyenoord afgelopen winter al verlaten, toen Atlético Madrid geïnteresseerd was. Toen liet de club hem niet gaan met het oog op het resterende seizoen. Deze zomer houdt Feyenoord een transfer niet tegen. Brighton lijkt dus de nieuwe werkgever van de middenvelder, die deze zomer het EK met Oranje miste vanwege een blessure. Fabian Hürzeler, de nieuwe trainer daar, zou onder de indruk zijn van Wieffer.

Hereniging met Minteh

Helemaal in het diepe springt Wieffer niet bij Brighton. Onlangs maakte Yankuba Minteh al de overstap van Newcastle United naar The Seaguls. De rappe Gambiaanse speler maakte het afgelopen half seizoen indruk als huurspeler bij Feyenoord. Op 2 november 2024 komt Wieffer ook een oude bekende tegen: Arne Slot. Hij is sinds deze zomer de trainer van Liverpool. Het eerste duel is op Anfield, later in het seizoen volgt er nog een wedstrijd in Brighton.