Brian Priske zegt meteen sorry bij eerste persconferentie Feyenoord: 'Moet snel beter zijn'

Brian Priske is deze week officieel begonnen als hoofdtrainer van Feyenoord. De Deen kwam over van Sparta Praag en volgt Arne Slot op. Woensdag schoof hij voor het eerst aan in De Kuip voor een persconferentie, die even in het Nederlands ging en daarna in het Engels.

"Ik ben heel dankbaar om hier te zijn", begon Priske in het Nederlands. "Maar ik moet ook mijn excuses aanbieden, mijn Nederlands is nog niet perfect. Ik versta bijna alles, maar praten is nog lastig. Binnen een maand of twee moet het beter zijn", vertelde hij tegenover de aanwezige media. Daarna kwamen zijn antwoorden in het Engels, de vragen konden wel in het Nederlands worden gesteld.

Filosofie

Priske wilde nog geen ambities uitspreken op zijn eerste persconferentie bij Feyenoord, daar was het namelijk te vroeg voor volgens hem. Wel sprak hij uitgebreid over zijn filosofie en wat hij van zijn spelers verlangt. "Ik wil het beste van de spelers zien, niet gemiddeld. Ik wil een wil om te winnen zien en ik wil teamspelers. De fans moeten zien dat zij willen zweten en bloeden voor het logo. Dat ze er alles voor willen geven", aldus de Deen.

Ook respect staat hoog aangeschreven bij Priske, zowel binnen als buiten de lijnen. "Het gaat niet over hun, over mij, maar over Feyenoord. Ik wil toewijding zien. We willen de fans passie laten zien. We willen graag goed, offensief voetbal spelen en veel doelpunten maken. Maar we moeten ook een goede structuur en verdedigende manier van denken hebben, met hoog drukzetten en een agressieve speelstijl."

Niet bang voor transfers

Priske krijgt de zware taak om Arne Slot te moeten vergeten, die na een landstitel en KNVB Beker naar Liverpool is gegaan. "Wil hem het beste wensen en kijk er naar uit om hem daar aan de slag te zien. Hij heeft het hier in ieder aspect fantastisch gedaan en ik wil hem bedanken voor de basis die hij hier heeft gelegd."

Slot zorgde ervoor dat veel spelers zich stormachtig ontwikkelden, iets wat Priske ook van plan is. De Deen is niet bang voor een leegloop komende zomer. "Dat is onderdeel van voetbal, dat spelers komen en gaan. Weet dat Dennis (te Kloese, red.) zijn lijstje klaar heeft liggen", aldus Priske, die al sprak met de mogelijk vertrekkende David Hancko. "Heb hem een goede vakantie gewenst na zijn onfortuinlijke uitschakeling op het EK. Wat er gezegd is blijft tussen ons. De achttiende (juli, red.) traint hij weer met ons, kijk er naar uit om hem te zien."