Feyenoord is met nieuwe trainer en vier nieuwe spelers aan voorbereiding begonnen

Feyenoord is maandag begonnen met de voorbereidingen op het seizoen 2024-2025. Bij de bekerwinnaar is er het een en ander veranderd. Succestrainer Arne Slot is nu in dienst bij Liverpool, de Deen Brian Priske is de nieuwe man voor de groep.

Lang niet alle spelers konden op 1 juli 2024 De Kuip betreden, want sommige spelers zijn ver weg om in de Copa America te spelen met hun land, of verkeren in Duitsland voor het Europees kampioenschap. Keeper Justin Bijlow en Lusharel Geertruida zitten bijvoorbeeld in de selectie van Oranje. Santiago Giménez strandde onlangs met Mexico in het Zuid-Amerikaans kamnpioenschap.

Mexico met Santiago Gimenez op Copa América verrast door Venezuela Mexico heeft de tweede groepswedstrijd op de Copa América verloren. De ploeg met Feyenoorder Santiago Gimenez moet nog flink aan de bak om de kwartfinales te bereiken.

Tenue

Een nieuwe jaargang van de Eredivisie betekent bij clubs in regel dat er ook nieuwe tenues worden ontwikkeld. Grote verschillen hoef je niet te verwachten, want waarom zou Feyenoord iets doen aan de geliefde clubkleuren, maar zaken als een ander sponsorlogo en net een ander motiefje zijn onontkoombaar. Bekijk in de tweet hieronder het thuistenue voor 2024-2025.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Hartman

In de middag vond er op het Eendrachtsplein in Rotterdams een actie plaats van Feyenoord. Ook verzocht de club via X van welke spelers de fans een foto wilden zien van het moment dat ze aankomen bij de club. De eerste speler die werd geportretteerd was Quilindschy Hartman. De verdediger had alle kans om met Oranje op het EK actief te zijn, maar een lelijke blessure in maart, tegen FC Utrecht, zette een kruis door die plannen.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Brian Priske

Priske had maandag de kans om een gunstige eerste indruk te maken. De Deen had ongetwijfeld al wat gesprekken gehad met sleutelspelers, maar nu was de tijd gekomen om echt aan de slag te gaan met oefeningen, nuttige opmerkingen en tactische besprekingen.

Nieuwelingen

Priske was niet de enige nieuweling op het veld. Vorige week trok Feyenoord de aanvaller Julian Carranza aan. De 22-jarige Argentijn speelde de vorige twee seizoenen voor Philadelphia Union, in de MLS. Hij kwam uit in enkele jeugdelftallen van Argentinië, dat het WK 2022 won.

Dit zijn de vier nieuwe spelers bij de selectie: Gijs Smal, Anis Hadj-Moussa, Chris-Kévin Nadje en Julián Carranza.