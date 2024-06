Brian Priske geeft eerste interview als Feyenoord-coach: 'Wij weerspiegelen de stad Rotterdam'

Brian Priske is erg blij dat hij kan beginnen aan zijn nieuwe uitdaging als coach van Feyenoord. De coach vindt zichzelf om meerdere redenen goed bij de club passen, waaronder zijn werklust en mentaliteit die bij de stad hoort.

"Ik denk dat er verschillende aspecten en elementen van mijn spel zijn die ik hier kan toepassen", vertelt Priske open in zijn eerste gesprek met de clubkanalen van Feyenoord. "Als mens deel ik dezelfde normen en waarden als waar deze club voor staat. Hard werken is daar zeker onderdeel van, want je krijgt niks cadeau. Je moet hard werken en dat is ook waar ik voor sta."

Multicultureel

Priske vindt zichzelf als mens op nog meer vlakken passen bij Feyenoord. Zo heeft hij veel ervaring met en waardering voor multiculturele steden. "De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op mogen doen. Ik ben nu enkele jaren weg uit Denemarken en heb verschillende omgevingen en culturen mogen meemaken. Feyenoord is natuurlijk een multiculturele club en ik ken Rotterdam als stad. Diversiteit is hier heel belangrijk. Wij weerspiegelen als het ware de stad."

Voetbaltechnisch

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de speelstijl van de coach ook bij de spelers past, maar daar maakt Priske zich ook niet druk om. "Ook op voetbalgebied delen we dezelfde waarden. We willen snel en krachtig voetbal spelen. Met veel energie en passie. We hebben ook de beste fans van Nederland en ik weet wat ze van mij verwachten. Het minste wat ik kan doen is tonen dat ik passie in het spel wil leggen. Dat we de energie brengen die men verwacht."

Steun van de fans

Priske kent de fans van Feyenoord dus en hij hoopt veel steun te kunnen ontvangen van het Rotterdamse legioen. "We weten allemaal dat voetbal alle kanten op kan vallen. Soms heb je pech en verlies je een wedstrijd. Ik hoop dat de fans dan alsnog onze werklust kunnen waarderen en dat ze zien dat we er alles aan doen op het veld."