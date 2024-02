Memphis Depay geeft Antoine Griezmann peperduur cadeau voor breken clubrecord Atlético Madrid

Memphis Depay begint de laatste tijd zijn vorm steeds meer terug te vinden. De Nederlandse aanvaller krijgt daarbij de hulp van Antoine Griezmann, die bijna wekelijks uitblinkt bij Atlético Madrid. De Fransman werd eerder dit jaar topscorer aller tijden van de Spaanse topclub. Genoeg voor Memphis om zijn ploeggenoot even goed in het zonnetje te zetten.

In de halve finale van de Spaanse Supercup was het zover. Vlak voor rust maakte Griezmann de 2-2 tegen Real Madrid. Dit was zijn 174e doelpunt in het shirt van Atletico. Daarmee verbrak hij het record van Luis Aragonés, die op 173 goals staat.

Ongeveer een maandje later kwam Memphis met een mooi presentje voor de Franse spelmaker. De Nederlander, zelf niet vies van wat sierraden, kocht een flinke ring voor zijn teamgenoot. En dat op Valentijnsdag. De waarde is onbekend, maar het zal zeker geen goedkoop cadeautje zijn geweest. Op het EK zijn de twee wellicht wel tegenstanders van elkaar. 'Les Blues' en Oranje zitten bij elkaar in de poule.