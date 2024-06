Memphis Depay op juiste moment in vorm voor Oranje: 'Ik moest alleen rustiger zijn in de afwerking'

Memphis Depay was bij de overwinning op Polen (2-1) een aantal keer gevaarlijk maar stond aan het einde van de wedstrijd niet op het scorebord. De spits was in de afgelopen wedstrijden tegen Canada en IJsland wel belangrijk met een doelpunt en assist. Hoewel Memphis niet scoorde, kan de transfervrije spits leven met zijn eigen spel.

Memphis, die met een gepersonaliseerde zweetband met gouden letters speelde, had een aantal mooie acties met de bal aan zijn voet en creëerde een aantal grote kansen. Het kon volgens de spits nog wel wat beter. "Bij vlagen speelde ik best goed, maar vooral die eerste kans moest er zeker in. Daar moet ik rustiger zijn in de afwerking", doelde Memphis bij NOS op zijn onbesuisde schot hoog over het doel. "Maar het is goed dat ik in de juiste posities kom. Ik zat er lekker in en had het gevoel dat de 2-1 wel zou vallen. Een prima begin van het EK."

Memphis Depay showt op EK in gouden letters typische boodschap op veelbesproken zweetband Memphis Depay speelt ook op het EK voetbal gewoon met zijn veelbesproken zweetband. Maar deze keer met een gepersonaliseerde. Voorop staat rugnummer '10' en op de achterkant heeft hij een cryptische boodschap toegevoegd. Eentje zoals we Depay kennen.

Moeilijk om niet te forceren

Oranje begon voortvarend aan de wedstrijd en voetbalde meer dan behoorlijk. Memphis zag zijn elftal kans op kans bij elkaar spelen. Desondanks wilden ze niet te veel forceren. "Het was wel vervelend dat die bal er maar niet in ging. Vooral naarmate de wedstrijd vorderde is het wel moeilijk om niet te veel te forceren. Maar we hielden vertrouwen en uiteindelijk was Wout (Weghorst, red.) daar om alsnog de winnende binnen te schieten", aldus Memphis.

Vertrouwen en kracht

Deze eerste overwinning is een goede eerste stap, zegt Memphis. "Dit is heel goed voor de groep", zei Memphis, die ook kracht en vertrouwen haalde uit de ruim 15.000 supporters uit Nederland. "De sfeer was echt genieten, dat geeft ons natuurlijk veel vertrouwen en kracht. En al helemaal toen die alsnog viel, dat geeft wel een heel goed gevoel."

Wout Weghorst krijgt assist van stille kracht, één duidelijke flop: dit zijn de rapportcijfers van Nederlands elftal De kop is er af. Nederland is het EK begonnen met een 2-1 tegen Polen. Dezelfde 11 als tegen IJsland begonnen voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst scoorde - koud in het veld - de bevrijdende goal voor Nederland. De assist was van de man van de wedstrijd. De flop werd na een uur gewisseld, hij had een ongelukkige wedstrijd dankzij de veldbezetting van Polen.

Weghorst wéér belangrijk

Wout Weghorst zette zijn naam de afgelopen twee oefenwedstrijden al op het scorebord en maakte tegen Polen de winnende treffer. Memphis heeft genoten van 'Woutje'. "Het is geweldig dat hij de winnende maakte. Hij is er heel veel mee bezig, dus dan is het extra mooi om hem de winnende te zien maken. Het is goed om Woutje in het elftal te hebben. Hij is altijd ready om te scoren", zei Memphis, die in de 81e minuut werd vervanger voor matchwinner Weghorst.

Wout Weghorst in top drie meest scorende invallers bij Oranje: 'Hij mag mijn titel hebben' Het Nederlands elftal heeft de eerste zege op het EK te pakken. Daar moest het héél diep voor gaan. Pas in de slotfase tegen Polen maakte invaller Wout Weghorst de winnende treffer. Daar had hij twee minuten voor nodig. Voor de zevende keer scoorde Weghorst als invaller, daarmee bestormt hij de top drie.

Bekijk de hoogtepunten van Polen - Nederland via ons uitgebreide liveblog.

