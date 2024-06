Wout Weghorst in top drie meest scorende invallers bij Oranje: 'Hij mag mijn titel hebben'

Het Nederlands elftal heeft de eerste zege op het EK te pakken. Daar moest het héél diep voor gaan. Pas in de slotfase tegen Polen maakte invaller Wout Weghorst de winnende treffer. Daar had hij twee minuten voor nodig. Voor de zevende keer scoorde Weghorst als invaller, daarmee bestormt hij de top drie.

Net als tijdens de oefeninterlands tegen Canada en IJsland viel Weghorst in. Hij herhaalde wat hij in die wedstrijden deed: scoren. En dit keer een hele belangrijke. Het was de opmaat voor de eerste driepunter van Oranje op het EK. "Een persoonlijk droomscenario. Zeker op zo'n eindtoernooi, dat is heel speciaal", zei Weghorst.

Weghorst klimt op doelpuntenlijstje

Weghorst maakte doelpunt nummer zeven als invaller voor het Nederlands elftal. Alleen Pierre van Hooijdonk (10) en Klaas-Jan Huntelaar (7) staan nog voor hem. Van Hooijdonk zou het niet erg vinden als Weghorst die titel overneemt, zo zei de analist bij de NOS. " Ik vind het geen probleem als hij me inhaal", aldus Pi-Air.

Doelpunt Nederland🚨!



83' Wout Weghorst



Polen 1-2 Nederland



"Ik heb bij de vorige interlands toevallig al gezegd dat de magneet van Wout Weghorst werkt. Het is altijd makkelijk als je zo'n iemand op de bank hebt zitten. Als je kijkt wat er gebeurt bij die goal: de bal van Nathan Aké wordt aangeraakt, daardoor valt hij in een bepaalde ruimte. Het is geen toeval, maar spitseninstinct dat hij daar loopt."

Omhelzing van Koeman

Weghorst was voorafgaand aan het toernooi nogal teleurgesteld. Hij had van bondscoach Ronald Koeman te horen gekregen dat hij het moest doen met invalbeurten. Dat viel hem zwaar. "Je wilt altijd spelen. Dat is cliché, maar zo is het wel", sprak Weghorst, die de knop omzette. Hij liet zijn voeten spreken en na afloop van de wedstrijd tegen Polen volgde een schitterende omhelzing met de bondscoach.

"Dat ik dit mag beleven, dat is geweldig", zei de spits. "Dit vergeet ik nooit meer." Het was Weghorsts elfde goal in het shirt van het Nederlands elftal, waarvan er dus zeven kwamen als invaller.

