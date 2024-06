Virgil van Dijk uit kritiek na zege op Polen: 'Die bal mag er nooit zo in'

Oranje boekte een belangrijke overwinning op Polen in de eerste groepsfase van het EK voetbal. Wout Weghorst schoot het Nederlands elftal in de 83e minuut naar een 2-1 zege. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was blij, maar ook kritisch na de zege in zijn eerste wedstrijd op een eindtoernooi.

Volgens de captain waren vooral de invallers erg belangrijk voor de zege tegen Polen. "We hebben de afgelopen wedstrijden laten zien dat onze spelers vanaf de bank direct het verschil kunnen maken. Natuurlijk is het geen garantie, maar tegen Polen maakten de invallers wel weer het verschil. We hadden ze wel nodig op het einde", zei Van Dijk direct na afloop tegen NOS. De verdediger van Liverpool zag ook de kwaliteit van pinchhitter Wout Weghorst. "Hij laat de afgelopen maanden zijn waarde zien en dat deed hij nu weer. Geweldig."

Kritisch op verdedigende aspect

Van Dijk was over het algemeen vrij positief over het Nederlands elftal, maar toch was hij ook direct kritisch op het tegendoelpunt van Oranje. "Daar baal ik wel heel erg van, want ik zie dat wel als mijn verantwoordelijkheid", zegt Van Dijk, die weet waar het misging bij de corner. "Hun spits kreeg te gemakkelijk de vrije loop, maar dat ging allemaal zo snel. Het is nu achteraf te gemakkelijk om daarover te beginnen, maar dat moet gewoon beter. Daar gaan we naar kijken, want die viel echt te gemakkelijk. Die bal mag er nooit zo in"

Kansen afmaken

De eerste poulewedstrijd van Nederland tegen Polen was er één van kansen. Polen schoot maar liefst twaalf keer met zeven schoten op doel, terwijl Nederland 21 keer schoot waarvan vier op doel. Van Dijk zag een dominant Oranje, maar dan moet de bal er wel een keer in. "Natuurlijk is het een lekker gevoel dat we veel kansen creëerden, maar we hadden er wel een paar bij in moeten schieten. Maar uiteindelijk was het onze taak om te winnen en dat hebben we goed gedaan", besloot Van Dijk.

