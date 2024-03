Mikel Arteta beschuldigd door Porto-coach Sérgio Conceição: 'Hij beledigde mijn familie'

Arsenal speelde dinsdagavond onder leiding van Mikel Arteta tegen FC Porto voor een plek in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd liep uit op penalty's, waarna Arsenal door ging naar de volgende ronde. Na de strafschoppenserie ontstond een woordenwisseling tussen Arteta en Porto-trainer Sérgio Conceição, waarin de Spanjaard de familie van Conceicao beledigd zou hebben.

Arsenal won de wedstrijd tegen Porto met 1-0, maar door het resultaat van de heenwedstrijd (1-0 voor Porto) moest er verlengd worden. Uiteindelijk werd na strafschoppen bepaald wie er door ging naar de volgende ronde. Het was de eerste strafschoppenserie in de Champions League sinds 2016.

Arsenal na penalty's voor het eerst sinds 2010 naar kwartfinale Champions League Arsenal staat in de kwartfinale van de Champions League, maar het ging niet van harte. Uiteindelijk was doelman David Raya van de Engelse club de gevierde man. Hij redde Arsenal in de penaltyserie.

Ondanks de overwinning van Arsenal wilde Arteta na afloop nog even verhaal halen bij Conceição. Daarbij zou hij respectloze taal hebben uitgeslagen over de familie van Portugees. "Aan het eind van de wedstrijd kwam hij richting de bank. Ik weet niet of het normaal is voor Spaanse trainers, maar hij beledigde mijn familie", zei Conceição na afloop van de wedstrijd in de persruimte.

Arteta wilde niet reageren op de confrontatie met de Portugees. De club liet later weten dat het verhaal van Conceição niet klopt.

De confrontatie tussen Mikel Arteta en Sérgio Conceição / The Athletic

Arteta was al kritisch tegenover Conceição naar aanleiding van de eerste wedstrijd in de achtste finales. Hij hekelde de "defensieve blokkade" van Porto en zei dat de club "geen intenties had om te voetballen". "Dat is zijn mening", reageerde Conceição daarop. "Zij wilden voetballen, wij wilden winnen."

Het is niet de eerste keer dat Conceição botst met een andere trainer. Eerder had hij al problemen met Pep Guardiola en Thomas Tuchel die hij beschuldigde van beledigende opmerkingen.