Mohamed Ihattaren vindt nieuwe zaakwaarnemer: 'In gesprek met bepaalde clubs'

Mohamed Ihattaren heeft een nieuwe zaakwaarnemer gevonden. Mohamed Achahbar, van het zaakwaarnemerskantoor ZAKA77, gaat zijn belangen behartigen. Hij bevestigt dat er gesprekken met 'bepaalde clubs' lopen.

Ihattaren is momenteel op papier nog speler van Slavia Praag, dat hem een nieuwe kans wilde geven om terug te keren in de voetballerij. Het project in Tsjechië lijkt mislukt, want Ihattaren zit momenteel in Nederland. Volgens Tsjechische media wil Slavia Praag zijn contract ook ontbinden.

Zaakwaarnemer Achahbar bevestigt dat Ihattaren in Nederland zit. Tegen VoetbalPrimeur zegt hij dat er onderhandelingen gaande zijn met Slavia Praag. "Het plan is om hem zo snel mogelijk terug op de velden te krijgen, zodat hij kan laten zien wat hij echt kan: voetballen."

In gesprek met clubs

Eerst dus nog even géén nieuwe club, maar op termijn weer wel. "Ik denk dat we voor hem in de toekomst een optie dichter bij huis zoeken. Ik ga je niks vertellen over de clubs, maar we zijn in gesprek met bepaalde clubs." Ihattaren speelde eerder voor PSV, Juventus en op huurbasis voor Sampdoria en Ajax.

Achahbar bevestigt ook nog dat het goed met Ihattaren gaat en dat hij niet op het verkeerde pad zit. Ook mentaal zit het goed met de ooit zo talentvolle en creatieve middenvelder. Vervolgens legt Achahbar hoe Ihattaren bij hém terecht is gekomen.

'Kansen met beide handen aangrijpen'

Achahbar is de vader van KRC Genk-verdediger Zakaria El Ouahdi (die met rugnummer 77 speelt), een speler die hard moest werken om te komen waar hij nu is. Hij deed dat altijd door hard te werken, 'met een goede entourage en steun'. Iets wat Ihattaren ook nodig heeft. "Sinds zijn vader is overleden, heeft Mo dat minder gehad. Ik ben blij dat hij daardoor bij mij terecht is gekomen."

Met de wil van Allah moet het goedkomen, denkt Achahbar. Volgens de zaakwaarnemer wil Ihattaren 'het echt serieus oppakken'. "De kansen die hij gaat krijgen, moeten we nu met beide handen grijpen. Mohamed is gewoon een hele goede jongen."