Na Everton ook Nottingham Forest bestraft met puntenmindering in Premier League

Nottingham Forest heeft een straf gekregen voor het verbreken van finaciële regels in Engeland. De Premier League-club krijgt vier punten mindering door het overtreden van de regels. Hierdoor is het code rood in Nottingham.

Voglens The Guardian komt het nieuws officieel later deze maandag naar buiten. Het Engelse medium meldt ook dat de verwachting is dat de club uit Nottingham in beroep zal gaan tegen de beslissing.

Degradatie

Door de vier punten in mindering zakt Nottingham van plek zeventien naar achttien in de Premier League. Forest voetbalde dit seizoen 25 punten bij elkaar, maar valt nu terug naar 21. Dat zorgt ervoor dat Luton Town met 22 punten een plekje stijgt en Nottingham afdaalt naar een plek die na de laatste speelronde degradatie naar de Championship betekent.

Everton

Eerder dit seizoen kreeg Everton eenzelfde straf als Nottingham. De club uit Liverpool moest zelfs tien punten van hun totale aantal afhalen. Later, na een beroep, kregen zij er echter weer vier punten bij.