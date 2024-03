Natio-fans konden weer eens van Suriname genieten in Nederland: gelijkspel tegen Martinique

Ondanks de wind en regen in Almere, voelde het alsof de Surinaamse zon scheen. Natio speelde zondagavond namelijk tegen Martinique, onder toeziend oog van een uitverkocht Almere City-stadion. Het werd 1-1.

Overal in en rondom het stadion van Almere City was die opvallende Surinaamse vlag te zien, met de gele ster in het midden. Voor de aftrap werd het publiek alvast opgewarmd door complete fanfares. Directeur Brian Tevreden beloofde eerder al nieuwe spelers en er stonden dan ook drie debutanten aan de aftrap: Justin Lonwijk van FC Utrecht, Virgil Misidjan (Al-Tai) en de minder bekende naam Jaden Montnor.

Montnor is een 21-jarige linksbuiten van het Cypriotische Aris Limassol. Hij speelde dit seizoen vier kwalificatiewedstrijden in de Champions League en de groepsfase van de Europa League. Grote ster bij Suriname is natuurlijk Sheraldo Becker, die deze winter overstapte van Union Berlin naar Real Sociedad.

Naast de nieuwe spelers heeft Suriname ook een nieuwe bondscoach. Oude bekende Stanley Menzo is teruggekeerd om zijn land weer te helpen. Eerder stond hij ook al aan het roer van Natio, maar ging hij weg toen de Chinese club Beijing Gouan hem wilde hebben.

Genoeg redenen voor de fans in het uitverkochte stadion om er eens goed voor te gaan zitten. Suriname kreeg al snel wat kansen op de openingstreffer, maar die viel na een klein kwartier aan de andere kant. Martinique - dat in de selectie geen spelers heeft die een belletje doen rinkelen - kwam op 0-1. Brighton Labeau zorgde voor het doelpunt.

Surinaamse samba

Hoewel Suriname in Nederland speelde, was dit absoluut een thuiswedstrijd te noemen. Veel Nederlandse Surinamers - of Surinaamse Nederlanders - waren afgereisd naar Almere om Natio eens van dichtbij aan te moedigen. Er was geen halve kans voor nodig om de fans op de stoelen te krijgen.

Na een dik halfuur spelen schoot starboy Becker een vrije trap op de lat, maar daarna was er echt reden tot juichen. Debutant Lonwijk maakte even later de gelijkmaker. Hoewel de Surinaamse zon tijdelijk werd ingewisseld voor wind en regen in Almere, was Natio regelmatig aan het shinen. De twee teams gingen met een 1-1 stand de kleedkamer in voor de thee, terwijl de vrolijke deuntjes direct weer door de speakers bliezen.

🆕🇸🇷 @FortunaSittard-speler Justin Lonwijk scoort bij zijn debuut voor Suriname 👏



📺 ESPN 1#surmtq — ESPN NL (@ESPNnl) March 24, 2024

Na de thee werd het wat stiller. Er werden aan beide kanten minder kansen gecreëerd en daardoor kakte het publiek ook een klein beetje in. Tot de 63e minuut, toen Suriname een paar wereldkansen kreeg. De keeper van Martinique hield zijn ploeg op gelijke hoogte.

Menzo besloot iets aanvallender te wisselen. Becker ging naar de kant voor middenvelder Dhoraso Klas, verdediger Dion Malone ging eruit voor Tyrone Conraad. Voor laatstgenoemde betekende het zijn debuut in het Surinaams elftal. Tien minuten deed Menzo nog drie wissels: Luciano Slagveer debuteerde en ook Shaquille Pinas en Yanic Wildschut kwamen in het veld.

Ondanks de wissels bleven de doelpunten uit. Maar gelijkspel of niet, het feest in Almere bleef onverminderd groot. Een mooi begin van een nieuw tijdperk onder Menzo en Tevreden. Het doel is nog altijd het WK 2026 in Noord-Amerika.