Suriname plant oefenduels in Nederland en heeft grote plannen: 'Er komen sowieso acht spelers bij'

Suriname komt in maart naar Nederland voor één of twee oefenwedstrijden. Dat bevestigt directeur voetbalzaken Brian Tevreden aan Sportnieuws.nl. Momenteel worden de laatste plooien gladgestreken met in ieder geval één Afrikaans land.

Goed nieuws voor de Surinaamse Nederlanders, die in september 2022 ook al naar Natio in Nederland konden kijken. Destijds nam Suriname het op tegen Nicaragua in het stadion van Almere City en dat zal nu wederom de locatie van de oefenwedstrijd(en) zijn.

Tevreden kon nog niet zeggen om welke landen het ging. Maar Kaapverdië is het in ieder geval niet. "Dat had wel mooi geweest, zeker in Rotterdam." Kaapverdië kwam tot de kwartfinale van de Afrika Cup, met vier Rotterdammers in de selectie.

Acht nieuwe spelers

Tevreden wilde ook ingaan op de vele geruchten rondom nieuwe spelers én de nieuwe bondscoach. "Er komen sowieso acht spelers bij, waarschijnlijk al in maart. En anders duizend procent zeker in juni." Waarschijnlijk komen er daarna nóg meer spelers bij. Tevreden wilde geen namen bevestigen of ontkennen.

'Nieuwe spelers' zijn spelers die op papier Nederlands zijn, maar een speciaal sportpaspoort kunnen krijgen om voor Suriname uit te komen. In het verleden deden spelers als Sheraldo Becker (Real Sociedad) en oud-Feyenoorders Warner Hahn en Ridgeciano Haps dit al.

Nieuwe bondscoach

En voor de volgende interlandperiode is er ook sowieso een nieuwe bondscoach. "Alleen het bestuur moet nog akkoord geven." Namen als Edgar Davids en Clarence Seedorf passeerden de revue, maar daar wilde Tevreden niet in mee: "Er wordt zoveel geschreven, hè." Suriname nam aan het begin van 2024 afscheid van Aron Winter als bondscoach.

Uitslagen Natio

Suriname speelde zijn laatste wedstrijden in oktober van 2023. Toen liep Natio kwalificatie mis voor de Copa América, waar deze editie een paar landen uit Noord- en Midden-Amerika aan mee mogen doen. Suriname ligt dan wel tegen Brazilië aan, op voetbalgebied komt het land uit voor de CONCACAF. Dat is de Noord- en Midden-Amerikaanse variant van de UEFA in Europa.

Eerder in 2023 werd Suriname ook al uitgeschakeld voor de Gold Cup, de CONCACAF-variant van de Copa América (of in Europa het EK). Tevreden hoopt met de nieuwe bondscoach en de nieuwe spelers wel kwalificatie voor het WK 2026 af te dwingen.