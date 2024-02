NEC moet uitblinker Dirk Proper mogelijk missen in halve finale beker: 'Dat is kort dag'

NEC won zaterdagavond thuis met 2-0 van Sparta en blijft daardoor volop in de race om Europees voetbal. Een andere manier om Europa in te gaan, is door de beker te winnen. Dinsdag spelen de Nijmegenaren de uitwedstrijd in de halve finale tegen Cambuur. Daarin moeten ze het mogelijk doen zonder uitblinker Dirk Proper, die tegen Sparta uitviel.

Proper vierde zaterdag zijn 22e verjaardag. En hoe. De middenvelder kreeg de bal net buiten het strafschopgebied, draaide open en schoot fantastisch raak in de winkelhaak. Hij maakte daarmee alweer zijn vierde goal dit seizoen. Toch verliet Proper het veld in tranen door een hamstringblessure.

Proper mist mogelijk Cambuur-uit

"We moeten afwachten hoe het eruit ziet, maar voor nu lijkt dinsdag kort dag", reageerde NEC-trainer bij Voetbal International . "We moeten het afwachten. Op het veld had Dirk meer last dan toen hij later binnen was. We gaan morgen kijken hoe het eruit ziet en dan zien we wel verder."