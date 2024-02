Sneijder noemt uitblinker tijdens Ajax - NEC: 'Als hij bij Ajax had gespeeld was hij 30 of 40 miljoen waard'

Wesley Sneijder was bijzonder onder de indruk van één man tijdens Ajax - NEC. De oud-voetballer genoot enorm van Philippe Sandler van de Nijmegenaren. De in Amsterdam geboren verdediger had volgens Sneijder absoluut niet misstaan in het huidige Ajax.

"Ik heb wel genoten van één man tijdens die wedstrijd: Philippe Sandler, achterop bij NEC", begint Sneijder aan zijn lofzang bij Veronica Offside. "Als je zo veel verdedigers haalt zoals Josip Sutalo. Wat hij doet is toch precies Ajax-voetbal, alles lost die jongen voetballend op. Ik denk dat Brian Brobbey het ook erg zwaar heeft gehad tegen hem. Als deze jongen nu bij Ajax had gespeeld, dan was hij 30 of 40 miljoen waard geweest."

Kenneth Taylor

Sneijder heeft ook een erg duidelijke mening over het uitfluiten van Kenneth Taylor door de Ajax-fans. "Dit mag niet hè. Dit moet je echt niet doen. Hij speelt ook niet een draaiend elftal, dus het is ook niet dat we het hebben over exceptionele kwaliteiten. Wat moet zo’n jongen doen dan? Wat verwacht je van hem? Er staat ook niets om hem heen. Dan is hij het kind van de rekening, dat vind ik een beetje makkelijk."

Eigen doelpunt Jorrel Hato

Jorrel Hato maakte tegen de Nijmegenaren een eigen doelpunt, maar volgens Sneijder kon de jongeling daar weinig aandoen. De oud-speler van Ajax kijkt eerder naar de verdedigende actie van Devyne Rensch in een eerder stadium. "Dit kan toch niet. In de zestien meter mag hij toch nooit van zijn leven zo kort draaien. Dat is bereidheid. Dat is de echte wil om die wedstrijd te winnen. Dat zijn dit soort wedstrijden. Het is sneu voor Hato dat die jongen hem binnen glijdt, maar heel veel anders kon hij ook niet doen. Het begint daarvoor, want Rensch kijkt gewoon naar hem."