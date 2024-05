Neemt Justin Bijlow genoegen met reserverol bij Arsenal of Liverpool? 'Moet wel een héél goed aanbod zijn'

De afgelopen dagen kwam het nieuws naar buiten dat Justin Bijlow in de serieuze belangstelling van zowel Arsenal als Liverpool staat. De Feyenoord-goalie is in beeld als tweede doelman. Voormalig Liverpool-doelman Sander Westerveld twijfelt of het een juiste stap is voor Bijlow. Zijn oud-keeperstrainer Frans Hoek zou het voor de ontwikkeling van zijn oude pupil wel goed vinden om te vertrekken naar de Engelse top.

Arsenal is op zoek naar een tweede keeper die David Raya kan vervangen bij eventuele schorsingen of blessures. Aaron Ramsdale heeft aangegeven te willen vertrekken om elders weer eerste doelman te worden, waardoor Arsenal interesse heeft in Bijlow, die kan concurreren met de Spaanse goalie. Ook de keepersscouts van Liverpool volgden Bijlow afgelopen seizoen, nog voordat Slot in beeld kwam als nieuwe trainer van de club. Scouts van zowel Arsenal als Liverpool hebben dit seizoen vier Champions League-wedstrijden tegen Lazio, Atletico Madrid en Celtic bijgewoond om een goed beeld van de Feyenoord-keeper te krijgen.

Geen serieuze optie

Voormalig Liverpool-doelman Sander Westerveld vindt het tamelijk opvallend dat de naam van Bijlow valt bij Liverpool. Hij ziet Bijlow geen kans maken op veel speelminuten met Alisson Becker voor zich. “Ik kan het me niet voorstellen en zou het ook niet slim vinden voor Bijlow. Hij zal op de bank terechtkomen, dus dat zou betekenen dat hij nergens gaat spelen. Ik geloof niet dat het een serieuze optie is”, zei Westerveld in gesprek met Sportnieuws.nl.

Frans Hoek werkte bij het Nederlands elftal samen met de 26-jarige doelman. Hoek zou het een mooie stap vinden voor Bijlow, vooral met het oog op zijn ontwikkeling. “Voor hemzelf zou het een uitstekende stap zijn. In Nederland blijf je toch steken op een bepaald niveau, terwijl je je in topcompetities kunt doorontwikkelen, maar dan moet 'ie wel spelen”, aldus Hoek, die twijfelt of het er daadwerkelijk van gaat komen. “Ik denk dat hij eerzuchtig is, dus dan wil hij wel een goede kans hebben om te gaan keepen. Alleen dan zie ik het gebeuren.”

Keepersexpert en auteur van ‘De Keeperscode’ Harm Zeinstra zou het voor Bijlow in ieder geval een heel slimme stap vinden. “Liverpool en Arsenal hebben wel goede eerste en tweede keepers, maar met een beetje geluk keep je redelijk snel wedstrijden in Engeland. Kijk maar naar Kelleher, die ook al tien wedstrijden keepte bij Liverpool. Al denk ik wel dat er voor Bijlow veel winst te boeken in de algehele fitheid. De cijfers liegen niet.”

Blessuregevoeligheid van Bijlow

Justin Bijlow in tranen na blessure. © Pro Shots Justin Bijlow in tranen na blessure.

Bas van Noortwijk was Bijlow’s teammanager bij Feyenoord en werkte veel met hem samen. Van Noortwijk wordt ook wel als ‘Bijlow-kenner’ bestempeld. Ziet hij een vertrek van Bijlow gebeuren? “Justin is wel een man met Feyenoord-bloed. Het moet wel een heel goed aanbod zijn, wil hij weggaan bij Feyenoord. Liverpool en Arsenal hebben al twee sterke keepers en zeker op Justin’s leeftijd moet hij zoveel mogelijk spelen. Ik denk dat hij slim genoeg is om een goede afweging te maken.”

Bijlow keepte dit seizoen 17 wedstrijden door blessures. Volgens Van Noortwijk heeft het vooral te maken met ‘pech’-blessures. “Hij heeft de laatste tijd heel veel pech gehad met blessures. Dat je een bal verkeerd op je hand krijgt en daardoor je hand hebt gebroken, dat kan een keer gebeuren”, zei Van Noortwijk, die op bijval kon rekenen van Harm Zeinstra. “Hij kan zeker een seizoen in de Premier League keepen. Het was vooral veel pech.”

Logisch vanuit Feyenoord-oogpunt

Na de blessure van Bijlow liet Timon Wellenreuther zien dat hij een prima vervanger is. Hoek denkt dat het voor Feyenoord goed is om afscheid te nemen van één van de twee doelmannen. “De club heeft twee gelijkwaardige ‘doelspelers’. In de gehele situatie lijkt het me logisch dat Feyenoord afscheid neemt van één van de twee. Wellenreuther heeft zich knap doorontwikkeld en moet gewoon gaan spelen. Dat kan bij Feyenoord als Bijlow vertrekt”, aldus Hoek.