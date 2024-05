'Serieuze interesse voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow van Arsenal en Liverpool'

Justin Bijlow is vol in beeld in de Premier League. Zowel Arsenal als Liverpool zouden de Feyenoord-keeper op hun lijstje hebben staan. Hij zou als tweede doelman een serieuze vertsterking zijn voor de Engelse clubs.

Dat meldt De Telegraaf. Arsenal is op zoek naar een tweede keeper, die direct David Raya in het doel kan vervangen. Bijlow zou dus de strijd aan kunnen gaan met de Spaanse doelman. In de Premier League geeft Manchester City het voorbeeld van zo'n keepersstrijd. Daar is het Stefan Ortega die de nummer één Ederson telkens vervangt.

'Manchester City-keeper werd om 4 uur 's nachts van kampioensfeest getrapt na ruzie' Het kampioensfeestje van Manchester City betekende voor veel spelers uitbundig dansen en veel drinken. Bij Scott Carson, de derde keeper van de Premier League-club, ging dat laatste een beetje mis.

Ook de keepersscouts van Liverpool volgden Bijlow afgelopen seizoen. Nog voordat Slot in beeld kwam als nieuwe trainer van de club. Scouts van Arsenal en Liverpool hebben dit seizoen in vier Champions League-wedstrijden tegen Lazio, Atletico Madrid en Celtic op de tribune gezeten om een goed beeld van de Feyenoord-keeper te krijgen.

Discussie over Justin Bijlow en Timon Wellenreuther: 'Ik denk dat-ie zegt: wil eerste keeper blijven en anders ga ik weg' Timon Wellenreuther doet het uitstekend als stand-in van Justin Bijlow bij Feyenoord. De Duitse keeper doet het zo goed, dat er steeds vaker wordt geroepen dat hij de eerste keeper moet worden.

Arsenal

Bronnen bij Arsenal melden nu dat de clubleiding in de komende weken een beslissing wil nemen. De komst van een bijna gelijkwaardige keeper aan Raya in de vorm van Bijlow wordt als een zeer serieuze optie beschouwd. De keeper zou helemaal passen in het aanvallende spelsysteem van Arsenal-trainer Mikel Arteta. Bovendien past de Rotterdammer qua leeftijd en profiel goed in het plaatje. Te jonge keepers hebben het fysiek en mentaal vaak moeilijk in de Premier League.

De nummer één keeper van Oranje staat wel vast: ‘Kwaliteit moet leidend zijn’ Bondscoach Ronald Koeman moet binnenkort keiharde knopen doorhakken voor de EK selectie. Ook tussen de lat heeft hij veel te kiezen. Als het aan keepersexpert Harm Zeinstra en voormalig international Sander Boschker ligt, zijn de eerste drie namen zo goed als zeker: Bart Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow moeten de keepers worden voor het Nederlands elftal.

Bijlow staat al zeven jaar in het doel bij het eerste elftal van Feyenoord. Hij heeft Europese ervaring tot aan de Champions League toe. Bovendien was hij voor bondscoach Ronald Koeman de nummer één bij Oranje, ook komend EK zal hij bij de selectie zitten. Hij moest door een blessure afhaken voor de interlandperiode van afgelopen maart. Voor Arsenal zijn de blessuregevallen van de Nederlandse doelman bekend.