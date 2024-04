Niet te kloppen: Bayer Leverkusen werkt weer achterstand weg in ultieme slotfase

Bayer Leverkusen is gewoonweg niet te verslaan dit seizoen. De Duitse kampioen poetste zaterdag alweer in de ultieme slotfase een achterstand weg. Ditmaal was Stuttgart de pineut: in de 95e minuut maakte Bayer-speler Robert Andrich de 2-2. De reeks ongeslagen duels telt nu 46 stuks.

Die Werkself heeft er de laatste tijd een handje van om de boel op het allerlaatste moment te redden. Ook tegen West Ham en Borussia Dortmund kwamen er late goals aan te pas. Kijk je naar het moment waarop de goals vallen dit Bundesliga-seizoen, dan blijkt dat Bayer in het blokje van de laatste tien minuten (inclusief blessuretijd) een doelsaldo heeft van 15-3. Viermaal stond de club bij rust achter, telkens werd niet verloren (twee zeges).

Stuttgart

Voor Stuttgart was het niet de eerste frustrerende ontmoeting met Bayer Leverkusen dit seizoen. De nummer drie van de Duitse competitie won in december thuis niet (1-1) en in de kwartfinale van het bekertoernooi werd Stuttgart uitgeschakeld door Bayer. Ondanks een voorsprong met 1-2.

𝗢𝗡·𝗚𝗘·𝗟𝗢𝗢𝗙·𝗟𝗜𝗝𝗞

Deze ploeg is niet te verslaan. 🥵

Bayer Leverkusen heeft na 31 speelronden 81 punten. Check de stand hieronder.