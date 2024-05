Instagram-bericht Noa Lang schiet bij PSV-trainer Peter Bosz in het verkeerde keelgat: 'Niet goed van hem'

PSV heeft twee dagen heerlijk kunnen genieten van de festiviteiten rondom het kampioenschap, nu is het weer back to business. "Een geweldig record gloort", zei Peter Bosz vlak voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV kan de beste kampioen ooit worden en dat is een record waar Bosz wel oor naar heeft. Ondertussen vond hij de uitspraken van Noa Lang onverstandig.

De festiviteiten van PSV waren geslaagd, vond Bosz. Blije gezichten overal waar hij keek en feestende spelers die zichtbaar genoten. Het was een feestje voor hem: "Ik geniet altijd vooral van andere mensen", vertelde Bosz. Daarna kregen de spelers twee dagen vrij en kon iedereen zich weer klaarmaken voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen. Om een record neer te zetten moeten ook de laatste twee duels gewonnen worden. Donderdag begonnen de spelers weer. "Iedereen is er goed uitgekomen."

Uitspraken Noa Lang

Een speler die we dit jaar niet meer in actie zien dit seizoen is Noa Lang. De speler kampt al tijden met een hamstringblessure en de regel bij Bosz is dat er eerst twee weken meegetraind moet worden. Dat haalt Lang niet meer. Hij zal dus pas volgend seizoen te zien zijn bij PSV. Daar is Lang zelf niet blij mee. Daags na de huldiging gaf Lang uitgebreid uitleg over hoe het seizoen voor hem was. In die reactie was hij vrij direct over wat er gaande was.

PSV'er Noa Lang doet onthulling na jaar met veel blessures: 'Drie verkeerde diagnoses' Noa Lang heeft zich op Instagram open uitgesproken over zijn mentale zorgen van het afgelopen jaar. Hij wil graag duidelijkheid geven over wat er in hem omgaat en is dankbaar dat hij dat kan doen bij 'warme familieclub' PSV. Hij onthult ook dat hij te maken heeft gehad met een ziekte.

Hij gaf aan drie keer verkeerde diagnoses gekregen te hebben én hij liep tijdens het herstel ook nog eens de ziekte van Pfeiffer op. "Elke wedstrijd was confronterend om het team te zien spelen en zelf niet mee te kunnen doen. Er zijn fouten gemaakt maar ik neem niemand iets kwalijk", zei hij onder andere in zijn Instagram-bericht.

Reactie Peter Bosz

PSV heeft de opmerkingen over de diagnoses diezelfde dag nog genuanceerd. Bosz werd ernaar gevraagd op de persconferentie: "Ik vond het niet verstandig van Noa. Ik begrijp wel dat als je het hele seizoen je mond houdt, dat hij dan eens iets wil laten horen. Ik vond het niet het juiste podium en juiste reactie, maar het is geen ding tussen ons. Dat was niet goed van hem."

PSV-fans in protest tegen nieuwe uitshirt: 'Ons logo is rood en wit' PSV heeft de landstitel op zak en verdedigt die volgend seizoen in een kleurrijk uittenue. Vrijdag presenteerde de kersvers landskampioen het uitshirt voor 2024/25. Bij de achterban viel het shirt niet goed, vooral omdat het logo niet in de originele kleuren is.

Linksbackpositie

Met de blessure van Sergiño Dest is het nog maar allerminst zeker of de linksback overgenomen kan worden door PSV. Maar de trainer was duidelijk. Hij hoopt nog steeds dat Dest ook volgend seizoen in Eindhoven blijft. Wat wel nog een doorn in het oog blijft, is de invulling van de linksbackposities. "Het is duidelijk dat je daar op die positie twee spelers nodig hebt, los van of de club die optie gelicht zou hebben", hoe dat ingevuld gaat worden is nog helemaal niet zeker.

PSV licht aankoopoptie op Sergiño Dest niet, financiëel risico te groot PSV heeft besloten om de aankoopoptie op de zwaar geblesseerde Sergiño Dest niet te lichten. De club kon de linksback voor 11 miljoen euro definitief overnemen van Barcelona.

Patrick van Aanholt (Galatasaray) die dit jaar bij PSV af en toe inviel, is ook gehuurd. "Hij is zeker ook nog een optie om erbij te houden. Daar heb ik het met Earnest Stewart over, maar die onderhandelingen zijn vooral zijn pakkie-an." Vanuit PSV is er dus wel de intentie om te kijken naar een overname van Van Aanholt, maar Bosz heeft toch twijfels. "Met de rol die hij dit jaar heeft gehad, kan ik me voorstellen dat hij er ook anders naar kijkt."