Bayer Leverkusen verliest ook niet in Dortmund: landskampioen verlengt krankzinnige reeks met late goal

Bayer Leverkusen heeft ook in de 45e wedstrijd van het seizoen niet verloren. De kersverse landskampioen leek in de Bundesliga uit bij Borussia Dortmund dan eindelijk tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan te lopen, maar in extremis redde het toch nog een punt.

Voor Leverkusen was het een feestweek. De ploeg van Xabi Alonso pakte vorige week voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel en wist zich donderdag ook nog te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. Toen ontsnapte het trouwens ook al aan de eerste nederlaag van het seizoen, want Jeremie Frimpong zorgde tegen West Ham United in de 89e minuut voor de 1-1.

Uit bij Borussia Dortmund, dat zich eerder deze week plaatste voor de halve finales van de Champions League, viel de gelijkmaker nog ietsje later. Niclas Fullkrug schoot de thuisploeg tien minuten voor tijd op 1-0 en dat leek genoeg voor de driepunten. In de zevende minuut van de extra tijd wist Josip Stanisic de bal uit een corner binnen te knikken en dus is Leverkusen nu 45 wedstrijden op rij ongeslagen.

Op koers voor de treble

Leverkusen kan dit seizoen voor een ongekende prestatie zorgen door het hele jaar ongeslagen te blijven. In de Bundesliga staan er nog vier wedstrijden op het programma. Die doen er weinig toe, want de landstitel is al binnen. Ook de DFB Pokal en de Europa League kunnen nog gewonnen worden.

Dortmund vecht om CL-ticket

Dortmund haalde dinsdag ten koste van Atlético Madrid de halve finales van de Champions League, maar in de competitie gaat het een stuk minder. Dortmund zakt door het gelijkspel naar de vijfde plaats in de Bundesliga en dat zou niet voldoende zijn om ook volgend jaar in het miljardenbal te spelen. Ook het winnen van de Champions League geeft recht op deelname volgend jaar.