Speelschema EK voetbal 2024 | Op deze dagen komt Nederland in actie en alle overige duels

Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Het EK voetbal in Duitsland wordt gespeeld in tien stadions verspreid over heel Duitsland. Dit zijn de speelsteden tijdens het EK voetbal 2024.

Berlijn (Olympiastadion, capaciteit: 74.475)

(Olympiastadion, capaciteit: 74.475) München (Allianz Arena, capaciteit: 75.024)

(Allianz Arena, capaciteit: 75.024) Düsseldorf (Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600)

(Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600) Stuttgart (Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441)

(Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441) Keulen (RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000)

(RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000) Hamburg (Volksparkstadion, capaciteit: 57.274)

(Volksparkstadion, capaciteit: 57.274) Leipzig (Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939)

(Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939) Dortmund (Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365)

(Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365) Gelsenkirchen (Veltins Arena, capaciteit: 62.271)

(Veltins Arena, capaciteit: 62.271) Frankfurt (Deutsche Bank Park, capaciteit: 52.300)

Vrijdag 14 juni

21:00 uur: Duitsland - Schotland (groep A)

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.

Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024: Danny Makkelie enige Nederlander Danny Makkelie vertegenwoordigt Nederland bij de scheidsrechters op het EK 2024. Dat blijkt uit een lijst die dinsdag bekend is gemaakt door de UEFA.

Zaterdag 15 juni

15.00 uur: Hongarije - Zwitserland (groep A)

18.00 uur: Spanje - Kroatië (groep B)

21.00 uur: Italië - Albanië (groep B)

Zondag 16 juni

15.00 uur: Polen - Nederland (groep D)

18.00 uur: Slovenië - Denemarken (groep C)

21.00 uur: Servië - Engeland (groep C)

Maandag 17 juni

15.00 uur: Roemenië - Oekraïne (groep E)

18.00 uur: België - Slowakije (groep E)

21.00 uur: Oostenrijk - Frankrijk (groep D)

Dinsdag 18 juni

18.00 uur: Turkije - Georgië (groep F)

21.00 uur: Portugal - Tsjechië (groep F)

Woensdag 19 juni

15.00 uur: Kroatië - Albanië (groep B)

18.00 uur: Duitsland - Hongarije (groep A)

21.00 uur: Schotland - Zwitserland (groep A)

Donderdag 20 juni

15.00 uur: Slovenië - Servië (groep C)

18.00 uur: Denemarken - Engeland (groep C)

21.00 uur: Spanje - Italië (groep B)

Vrijdag 21 juni

15.00 uur: Slowakije - Oekraïne (groep E)

18.00 uur: Polen - Oostenrijk (groep D)

21.00 uur: Nederland - Frankrijk (groep D)

Zaterdag 22 juni

15.00 uur: Georgië - Tsjechië (groep F)

18.00 uur: Turkije - Portugal (groep F)

21.00 uur: België - Roemenië (groep E)

Vanaf nu: twee wedstrijden tegelijkertijd

Let op: vanaf zondag 23 juni worden de laatste groepswedstrijden gelijktijdig gespeeld. Dit om eventuele competitievervalsing tegen te gaan. Welke landen gaan er door? De nummers één en twee van elke groep, plus de vier beste nummers drie uit de zes groepen. Check de standen in alle groepen.

Zondag 23 juni

21.00 uur: Zwitserland - Duitsland (groep A)

21.00 uur: Schotland - Hongarije (groep A)

Maandag 24 juni

21.00 uur: Kroatië - Italië (groep B)

21.00 uur: Albanië - Spanje (groep B)

Dinsdag 25 juni

18.00 uur: Nederland - Oostenrijk (groep D)

18.00 uur: Frankrijk - Polen (groep D)



21.00 uur: Engeland - Slovenië (groep C)

21.00 uur: Denemarken - Servië (groep C)

Woensdag 26 juni

18.00 uur: Slowakije - Roemenië (groep E)

18.00 uur: Oekraïne - België (groep E)



21.00 uur: Tsjechië - Turkije (groep F)

21.00 uur: Georgië - Portugal (groep F)

Geen voetbal op 27 en 28 juni

Op 26 juni is de laatste speeldag van de groepsfase. Op 27 en 28 juni is er géén EK voetbal. Op zaterdag 29 juni gaat het EK weer verder met de knock-out-fase en dus de achtste finales.

Zaterdag 29 juni

18.00 uur: achtste finale tussen 2A en 2B (wedstrijd 38)

21.00 uur: achtste finale tussen 1A en 2C (wedstrijd 37)

Zondag 30 juni

18.00 uur: achtste finale tussen 1C en 3D/E/F (wedstrijd 40)

21.00 uur: achtste finale tussen 1B en 3A/D/E/F (wedstrijd 39)

Maandag 1 juli

18.00 uur: achtste finale tussen 2D en 2E (wedstrijd 42)

21.00 uur: achtste finale tussen 1F en 3A/B/C (wedstrijd 41)

Dinsdag 2 juli

18.00 uur: achtste finale tussen 1E en 3A/B/C/D (wedstrijd 43)

21.00 uur: achtste finale tussen 1D en 2F (wedstrijd 44)

Weer twee dagen geen voetbal

Na de achtste finales is er weer even een EK-pauze. Op woensdag 3 en donderdag 4 juli is er geen voetbal. Vanaf vrijdag 5 juli beginnen de kwartfinales.

Vrijdag 5 juli

18.00 uur: kwartfinale tussen winnaar wedstrijd 39 en winnaar wedstrijd 37

21.00 uur: kwartfinale tussen winnaar wedstrijd 41 en winnaar wedstrijd 42

Zaterdag 6 juli

18.00 uur: kwartfinale tussen winnaar wedstrijd 40 en winnaar wedstrijd 38

21.00 uur: kwartfinale tussen winnaar wedstrijd 43 en winnaar wedstrijd 44

Dinsdag 9 juli

21.00 uur: halve finale

Woensdag 10 juli

21.00 uur: halve finale

Zondag 14 juli

21.00 uur: finale EK voetbal 2024

Geen strijd om plek drie

Er is geen wedstrijd om de derde plaats. De twee landen die in de halve finale verliezen, hoeven dus niet nog een keer tegen elkaar om te bepalen wie derde wordt.