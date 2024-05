'Voor mij Ballon d’Or-niveau': Johan Bakayoko noemt speler met de beste kledingstijl

Voetbalspelers maken er tegenwoordig een sport van om met steeds opvallendere outfits te arriveren bij een wedstrijd of de nationale ploeg. Johan Bakayoko doet vrolijk mee met die trend, zo vertelde hij in de Cor Potcast. "Liever een slechte wedstrijd spelen dan slecht kleden", zei hij.

PSV'er Johan Bakayoko heeft een styliste én personal shopper. "Mijn stylist gebruik ik alleen bij aankomende evenementen, zoals arriveren bij de nationale ploeg, of als ik ergens naartoe moet", zegt hij in de podcast van (oud-)voetballers Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert.

'Maniak' Johan Bakayoko wil nog beter worden: 'Een mental coach maakt mij sterker' Johan Bakayoko is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. De Belg kon afgelopen zomer voor een flink bedrag vertrekken, maar besloot in Eindhoven te blijven. Dat bleek een schot in de roos. De jonge rechtsbuiten haalt alles aan om beter te worden.

Waarom vindt Bakayoko fashion zo belangrijk? "Hoe je eruitziet, is hoe je speelt. Daar zijn veel mensen het niet mee eens. Maar als ik iemand zie die goed gekleed is, verwacht ik dat hij goed kan voetballen", is de Belgische aanvaller van mening. "Het hoort bij voetbal. Bij aankomst moet iedereen denken 'wauw'."

Spelers proberen elkaar tegenwoordig af te troeven als het om kleding gaat. "Als je slecht aankomt, krijg je dat wel te horen. Twee jaar geleden was het nog niet top", beaamt Bakayoko. "Liever een slechte wedstrijd spelen dan slecht kleden." Volgens hem hebben collega-internationals Aster Vranckx en Olivier Deman de slechtste kledingsmaak.

Voorbeelden qua kledingstijl

Een van de trendzetters van dit fenomeen is Barcelona-speler Jules Koundé. "Hij heeft heel veel lef. Ik zou het persoonlijk niet doen", aldus Bakayoko over Koundé. Bakayoko heeft een andere voorkeur. "Ivan Toney. Dat is voor mij Ballon d’Or-niveau qua kleding. Memphis Depay vind ik ook wel, hij heeft wel iets."

Bakayoko schoof aan bij de Podcast in aanloop naar het kampioensweekend van PSV. De Eindhovenaren spelen zondagmiddag om 12:15 uur in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. Een overwinning of gelijkspel is genoeg voor de 25e landstitel. Bakayoko speelde een belangrijke rol in het aanstaande kampioenschap. Hij scoorde in 30 wedstrijden 11 goals en gaf 9 assists. Toch speelt Bakayoko niet voor de statistieken.

Johan Bakayoko verkiest plezier boven rendement: 'Dat is waarom ik met voetbal ben begonnen' In het hedendaagse voetbal gaat het voornamelijk om statistieken. PSV'er Johan Bakayoko baalt daarvan. Hij houdt liever plezier in het spelletje door mooi acties te maken, al kan hij niet ontkennen dat rendement erbij hoort.