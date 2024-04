'Talpa raakt Noa Vahle en Hélène Hendriks kwijt aan concurrent'

Het lijkt erop dat Talpa twee grote namen aan concurrent Ziggo Sport kwijtraakt. Dat weet sportmarketeer Chris Woerts te melden bij Vandaag Inside. Presentatrice Hélène Hendriks en verslaggeefster Noa Vahle zijn in onderhandeling.

Dat zegt Woerts tijdens het item 'In de Wandelgangen', wat altijd ná Vandaag Inside wordt uitgezonden. Talpa heeft net een deal gesloten met Viaplay om een deel van de (live) sport bij de streamingdienst uit te gaan zenden op SBS9. "Een kans voor een Noa Vahle en Hélène Hendriks, maar die zijn ook in onderhandeling met Ziggo", weet Woerts.

Wel praatprogramma's, geen wedstrijden

Als ze de overstap maken naar Ziggo Sport, mogen Vahle en Hendriks volgens Woerts geen wedstrijden doen bij Talpa. Dus ook niet in de nieuwe constructie. "Zij mogen van Ziggo dan alleen praatprogramma's maken, geen wedstrijden." Dat komt voor Hendriks prima uit, want zij heeft momenteel een talkshow op zondag, genaamd 'De Oranjezondag'. Dat zou in de nieuwe situatie door kunnen blijven gaan bij Talpa. Daarnaast werkt ze ook nog bij ESPN.

Champions-, Europa- en Conference League

In het nieuwe seizoen heeft Ziggo Sport de rechten van alle Europese competities, dus de Champions League, Europa League én Conference League. De zender won het bieden van onder andere RTL, waar de wedstrijden in die competities dit seizoen nog worden uitgezonden. Bij Ziggo Sport kunnen Hendriks en Vahle dan dus mogelijk de gezichten worden van de campagnes van clubs als PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ in Europa. Daarnaast beschikt Ziggo over sporten als tennis, golf, autosport en vele voetbalcompetities zoals La Liga.

Boycot Oranje

Vahle is vooral verslaggeefster en deed de afgelopen maanden veel interviews. Onder andere met spelers van het Nederlands elftal. Maar de vraag is hoe lang ze dat nog kan doen. De Oranje-spelers dreigen haar en Hendriks te boycotten. Dat weet Telegraaf-journalist Valentijn Driessen te melden. De reden zou zijn dat de spelers boos zijn na haar interview met Georginio Wijnaldum over de bergen geld die hij daar opstrijkt.