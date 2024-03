Ook voorselectie Jong Oranje bekend, met drie debutanten

Na de voorselectie voor het 'grote' Oranje, heeft bondscoach Michael Reiziger ook de voorselectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. Daarin is ruimte voor drie debutanten: Wouter Goes en Lequincio Zeefuik van AZ en Ibrahim Cissoko van het Franse Toulouse.

Verder valt op dat AZ de hofleverancier is in deze voorselectie. Maar liefst zes spelers van de Alkmaarse ploeg vinden we hierin terug: naast Goes en Zeefuik zijn ook Myron van Brederode, Ruben van Bommel, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Ernest Poku opgenomen in de voorselectie.

Reiziger heeft drie Ajacieden opgenomen in de voorselectie: Devyne Rensch, Jorrel Hato en Kenneth Taylor. Zij hebben alle drie ook al interlands gespeeld voor het grote Oranje.

Programma Jong Oranje

Jong Oranje speelt op 21 maart een tegen de Jong-ploeg van Noorwegen. Vier dagen later neemt de ploeg van Reiziger het in een EK-kwalificatieduel op tegen de leeftijdsgenoten van Moldavië. Die wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van NEC in Nijmegen. Bekijk de hele voorselectie hieronder.